區議會報捷 證民主派無分裂本錢（文：陳帆川） (09:00)

選戰當成社運一環看 作用不容小覷

令局勢急速升溫的中大和理大事件，單計民生影響方面，大埔可謂首當其衝，有近一周時間淪為孤島。東鐵線、吐露港公路和大埔公路全線封閉期間，大埔居民前往市區只能繞道大西北，環繞香港半圈，或者取道林錦小路，影響之巨，前所未見。

大埔還有多條不問世事的鄉村，一直是建制票倉，跟警隊的關係亦錯綜複雜。以林村一帶為例，每年許願節都是賺錢旺季，多條鄉村劃出的臨時泊位，每小時收費高達40至80元，還未計及遊客消費收益。警方則動用大批警力維持秩序，實際上為原居民一年一度的大生意作無條件貢獻。

然而，在社會公義和個人得失之間，逾半大埔居民選擇了前者，絕大部分香港人亦選擇了前者，這是搵食至上、功利主義的香港人難能可貴的一面。

過去幾年有很多人對選舉提出質疑，認為那是制度的遊戲，對爭取民主毫無作用，甚至鼓吹票投建制派，以懲罰泛民。但今次我們清晰看到，打贏選戰縱然無法立即爭得普選，但如果將選戰當成是波瀾壯闊的社會運動的其中一環去看，作用還是不容小覷——中央啞口無言，「黃營」士氣大振，國際出師有名。

延續「不分化不割席」是最大考驗

所以示威陣營除了繼續在制度外抗爭，也不妨將戰線拉闊，將所有制度的遊戲也放在「反送中」持久戰的格局下去看。明年的立法會選舉不是「人血饅頭」，而是「反送中」其中一場超大型活動。即使你不如是想，中央和建制也必如是想，未雨綢繆勢打一場反擊戰，並且在短期內暗中行動。面對無大台的抗爭者，當局最犀利的武器，必然是挑起分化、抹黑、內鬥。

從反23條，到雨傘運動、旺角騷亂，再到「反送中」，折騰良久，犧牲無數，最後民主對建制陣營的票數，還是回歸後的六比四，可見非建制陣營在過往幾年的內耗，其實並無壯大爭取民主的力量。過往的選舉證明，這六成人如果無法在大環節上連成一氣，適度協調，即集體敗於當權者極其強大的配票機器之下。

立法會選舉是兵家必爭之地，充滿利益計算。政治老人也好、素人也好，「和理非」也好、激進派也好，黃營如何從參選到投票延續「不分化、不割席」的運動精神，將是這六成人的最大考驗。

作者是新聞工作者、文化評論人