香港傳媒公信力：低處未必最低（文：蘇鑰機） (09:00)

詳細的結果可參看附表。電子傳媒方面，和3年前相比，評分和排名的變化均不大。Now TV近年的公信力評分和排名一直上升，今年更進佔首位，香港電台變成第二，而有線電視排名第三。

收費報紙當中，幾乎所有報紙的分數都下跌，而且跌幅頗大。只有《蘋果日報》例外，它在2016年的分數和排名均上升，今年更升至第三位，和第二位《明報》的分數幾乎一樣，而繼續居首的是《南華早報》。所有在2016年也有納入統計的免費報紙的分數都下跌，但排名次序不變，首3名依次是《英文虎報》、《am730》和《頭條日報》。今年增加了新近出版的《香港仔》，但其分數偏低。

網上媒體方面，排名次序和3年前相若，「立場新聞」和「香港獨立媒體」分別佔頭兩位，調查新加入的英文網報「Hong Kong Free Press」排第三。但「巴士的報」的排名明顯下跌，另一個新加入的網媒「港人講地」的表現也欠佳。

電子傳媒、報紙分數下跌 網媒、社媒上升

用單一問題詢問被訪者對整體香港新聞界的評分，結果也是比3年前下跌了。其實電子傳媒、收費報紙和免費報紙的類別平均分數都下跌，只有網上媒體和社交媒體的上升。

在附表中各傳媒機構旁邊的百分比，是2019年調查的回應率，它反映市民對該機構的認知程度。電子傳媒最為人熟悉的是無綫電視。收費報紙中《蘋果日報》和《東方日報》最多人知悉，免費報紙以《頭條日報》的認知度最高。網上媒體則以「香港01」和立場新聞的認知度較高。但傳媒的認知度和其公信力沒有明顯正向關係。

在附表中2019年一欄，列出了新聞傳媒公信力分數和排名，及分數的標準差（standard deviation）數值。這個數值愈大，顯示大家對該傳媒機構的評分有較大分歧。電子傳媒中以無綫電視和香港電台的標準差較高，收費報紙是《蘋果日報》，網媒則以立場新聞和港人講地的評分範圍較闊。這些媒體在近期反修例事件中，較令大家注意甚至議論。

依近年走勢 3年後仍不樂觀

筆者曾多次撰文談及公信力調查的結果。2006年文章的標題是新聞公信力「創新低」，2010年調查是「整體下跌」，2013年調查則是「見新低」，2016年調查是「又見新低」。今年的評分繼續下跌，再用「新低」或「下跌」似乎太雷同。依近年的走勢看，3年後的情况仍不樂觀，所以現時可以說是「低處未必最低」。公信力評分和社會情况可以有一定關係。如果社會充滿矛盾，傳媒在報道時偏離專業規範，其公信力就會下跌。

不同因素都會影響傳媒公信力。例如20年前報業市場競爭厲害，煽情風氣盛行，傳媒公信力因而受損。之後的主導因素變身為自我審查和對新聞自由的憂慮。近年傳播科技迅速發展，網上充斥各種假新聞，「事實查證」（fact check）成為潮語。傳媒公信力變得更重要，它是新聞機構的主要無形資產，也是市民在選取媒體時的考慮理由。

反修例事件或影響今年公眾評價

今年的公信力調查在8月進行，反修例事件正在發酵。這個社會背景可能影響公眾對一些新聞媒體的評價，大家在理解公信力數據時也要留意，時間因素會對個別機構的分數升跌有若干作用。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長