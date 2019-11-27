港人贏了區選 香港輸了未來（文：羅崑） (09:00)

若泛民盲目支持「抗中力量」 屬畫地為牢

一、今次區議會選舉，泛民候選人全面打出「五大訴求」及「光復香港」等口號，在一個地區性的選舉塗抹上濃厚的政治宣傳色彩而又獲得「主流民意」的支持。其背後折射出來的含意，是一股由民間主導「否定一國兩制」的助力，逐漸普遍成為港人「對抗中國」的主流力量。假如在未來的地區性選舉也要直面香港的政治議題，而所有的泛民候選人似乎未能解答香港未來的角色定位，盲目從意識形態支持對抗中國的力量，實屬把香港困在畫地為牢的危險境地。

二、暴力破壞不止的場面及「三罷行動」的持續演變，仍會在社區相繼發生及嚴重影響市民生活。但需要知道的是，市民大部分民意是投票支持不與暴力割席的候選人，其深含意思不僅只是對政府施政不滿的發泄，更是一種配合暴力蔓延社區的意識形態的支持。早前有媒體評論區議員應具備的品格和德行一文，得到不少迴響。這反映一個現實是，作為議員是有責任明確任何衝擊道德底線的暴力行為，是要譴責及否定。否則以政治掛帥操弄民意，實為政客所為，不問對錯只問立場，絕非議員要有的品格和德行。

三、不少評論已指出，泛民主派在2022年的特首選舉，有直接或間接的「造王者」角色。但不容否認的事實是，泛民主派亦需要與「關鍵少數」的利益集團作「聯盟」，方可向北京爭取更大的政治議價能力。但必須指出的是，持續接近半年的反修例事件，其主要起因在於香港的深層次矛盾。香港少數的精英及利益集團絕對有不可推卸的責任，假如泛民主派在政治上與其互通合作，爭取達到一定程度上的政治分益，看似為爭取所謂「真雙普選」的民主道路向前走一大步，實則就是港人集體中了泛民主派多年來的政治伎倆與圈套。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長