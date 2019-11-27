校方加消防 解理大危機（文：劉進圖） (09:00)

「降溫」是當務之急 應由理大開始

行政長官林鄭月娥在區選後發表講話，大意是希望和平有序的選舉，能夠幫助香港社會恢復和平秩序。如果要達成這個目標，為社會衝突降溫就是當務之急，理大圍城是現時衝突的焦點所在，降溫理應由這裏開始。

連日來眾多社會賢達、校長、老師、牧師、律師等，相繼進入校園，游說留守者自願離開，獲警方支持配合，反映警方亦不想用武力闖入校園清場，以免造成人命傷亡。這些善意的游說，已取得顯著成效。

理大一役，已有逾千人自願登記了資料，若部分人涉及違法活動，警方可以進一步調查，是否仍有必要每天耗費大量警力、封鎖多條道路、癱瘓整所大學，來守候少數所謂漏網之魚？

而且，大部分進入理大守護校園的人，尤其是理大學生，他們很可能有正當的理由進入校園，除非有證據顯示他們觸犯了法律，不能一刀切把他們列為暴動罪疑犯，更不能輕率地提出檢控，這是法治社會的基本要求。

事到如今，鐵桶式圍困的社會成本，已經遠遠超出正常執法所需，其擾民程度與執法效益根本不成比例，警方在情在理都應該撤銷封鎖，改以其他方法跟進處理，例如派員把守紅隧通道、加強周邊巡邏等。若非如此，紅磡海底隧道和周邊主要公路怎樣重開？下學期理大如何復課？

昨日，理大校方派出了50名教職員，包括專業輔導員、醫療人員、社工及保安員，分成6個小組，巡視校園各幢建築，逐層尋找留守人士，若發現便勸喻他們自願離開，或按需要召喚救護車送院治理。這是和平解決理大危機的重要一步，下一步應是尋求消防處協助，清理校內危險物品。

克制留餘地執法 才免事態惡化

回看理大圍城始末，我們看到執法者與示威者之間的互動關係。示威者堵塞紅隧，執法者動武驅趕；執法者強攻校園，示威者暴力反抗；執法者包圍校園，示威者八方來援；執法者留出退路，示威者大舉離開。這個互動關係告訴我們，一味訴諸嚴刑峻法，動輒大包圍大搜捕，只會令許多本來溫和的示威者變成激進，令社會衝突持續升溫，保持克制及留有餘地的執法策略，才能夠避免事態惡化，為和平解決衝突創造條件，令社會早日恢復秩序。

作者是資深傳媒人