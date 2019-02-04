Do you hear the people sing？（文：梁美儀） (09:00)

繼6月有200萬人上街，表達反修例的態度後，5個月後，294萬選民用手上的一票，用打破香港選舉史上最高的71.2%投票率，來告訴當權者，大多數的香港人在想什麼。

是政府與建制陣營說，希望市民用手上一票，對暴力說不。如今區議會選舉結果，是向當權者清楚不過地說，市民大眾對於林鄭月娥政府漠視民意，霸道專橫，無人問責，縱容警暴，比黑衣人擲汽油彈、擲磚、堵路，更令他們痛恨與憤怒。

建制派今次在區選全面崩盤，遭遇幾近滅絕式挫敗。除民建聯主席李慧琼以300多票稍勝梁國雄之外，多名建制立法會議員，包括被視為反修例風波中標誌人物的何君堯，民建聯的張國鈞、周浩鼎、鄭泳舜和劉國勳；工聯會的麥美娟、陸頌雄、何啟明，以至建制陣營中相對較溫和的田北辰均告敗北。

相反，多名本來知名度較低或落區時間較短，甚至明顯同情示威者、認同「五大訴求」的民主派候選人，例如中西區的彭家浩、元朗區的張秀賢等，以「殺破狼」的姿態擊敗建制派對手，成功當選。

「壓倒剿滅」 靠集體投下政治抗議票

今次區議會選舉顯然是一批新增的年輕選民發揮力量，但出現這種壓倒剿滅對手的結果，絕非單靠年輕選民可達至，而是有更大量對政府施政極度不滿的較年長選民，集體投下這張政治抗議票才會出現的結局。

市民訴求前所未有的清晰，今次是「和理非」的一次集體「懲罰」行動，將那些曾支持政府、支持修例的候選人，毫不留情地vote them out。這次區選結果所產生的巨大力量，已超越6．16的200萬人大遊行。

政府以至中央，都必須要正面回應這個港人的變相「公投」結果，要做到「止暴制亂」，必須由政府做起。重組政府管治班子，更換民望低的司局長及行會成員，而重中之重，是整頓警隊。市民今次已築了一道最穩妥的「下台階」給特區政府與中央，他們已沒有任何藉口推搪與迴避。

這是「和理非」向政府發出的最後通牒，否則，特首林鄭月娥大可宣布：Hong Kong is dead！

作者是資深傳媒工作者