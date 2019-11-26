選舉光榮一刻 運動路仍遙遠（文：莫哲暐） (09:00)

「抗爭的選舉時刻」

和4年前的區議會選舉一樣，我會稱今次的選舉為一個「抗爭的選舉時刻」（contentious electoral moment）。自佔領抗爭遍及世界，一些學者便把這種形式的抗爭稱為「時刻」（moments）。有別於長期而延續的「運動」（movements），「時刻」是公民力量的爆發，猶如靈光乍現。在爆發中，人展現出對能夠改變世界的希望。然而爆發終歸是爆發，不能持久。即使如此，爆發過後，我們仍然可以找到留下的蛛絲馬迹。馬嶽教授便把5年前的雨傘運動定義為時刻，並指出其後多個專業政團成立，就是爆發留下的痕迹所觸發的。

雨傘實際上失敗了，無法為香港爭取普選。佔領過後，不少佔領者灰心喪志。然而區議會和立法會選舉相繼舉行，不少社運人士和素人以「傘兵」的名義參選，希望延續雨傘時刻。有趣的是，這些候選人當中，部分其實不太關心當選後當如何，反而是強調選舉本身。例如有候選人直指參選就是要用票數告訴世人：我們的佔領失敗了，但我們是正確的。換句話說，就是用選票較勁去證成佔領是合乎正義的、是正確的。另外也有不少候選人主要是因為不甘心見到建制派長期霸佔席位，因而挺身挑戰一下（當然也有部分是不滿泛民的怠惰和溫和路線）。因此，「選舉」和「進入議會」可以說是分開的。我因而會稱那兩次選舉為「抗爭的選舉時刻」，是兩次公民力量藉着選舉機制的大爆發。爆發後，威權政府全面反撲，例如DQ（取消資格）、政治檢控和修改議事規則等，力量隨之消散。

今次選舉或多或少是要推進運動

今次的選舉，我認為也是一次大爆發。歷史上首次全港所有議席均有較勁，再無自動當選。大黨派出年輕一代（例如洪駿軒、劉珈汶），素人處處出擊（例如彭家浩、林德和）。上屆落敗的素人和新面孔如王進洋和葉錦龍等捲土重來，繼而獲勝；上屆當選的也得以連任，例如楊雪盈。他們當中，相信有部分（尤其新人）其實也不太知道晉身議會後可以如何，更無預計過議席可以過半。我自己的一位朋友之所以出來參選，全因為自己無法上前線，希望能用參選的方式付出一下。

這是又一次力量的大爆發。當中應該包括不少抗議票（protest votes），主要是針對北京、林鄭月娥政府、建制派聯盟，以及警暴。相信也有「和理非」希望藉着選舉去表達對運動的支持（或同情）。儘管他們不同意勇武朋友使用暴力，但也希望用自己的一票「做啲嘢」。和上屆不同的是，今次的選舉乃在運動進行中舉辦的，應該也是歷史上首次。如果上次的選舉是希望延續已經消逝的佔領，今次的選舉或多或少都是要推進運動。知道非建制派大勝後，已經有不少聲音要求當選人營救理大被困的朋友，可見選舉只是運動的一頁。

北京港府必反撲 須嚴陣以待

但我們也要小心謹慎，不能冲昏頭腦。首先，雖然在議席上大勝，但總票數其實仍然維持六四比，亦即是說仍然有四成投票者投了給建制派，並無突破。此外，投給非建制，不等於完全同意現時運動的走向。事實上在選舉前，梁啟智博士公布民調，發現對警察信任的人士首次出現小逆轉。運動如何挾這個選舉時刻走下去，是個難題。最後，2003年民主派在區議會大勝，隨即惹來北京大力反撲。「蛇齋餅糉」全面升級，馬嶽教授所謂的「社區福利主義」也是從那時開始鞏固的。今次北京和港府也必定反撲，甚至採取更為威權的打壓手法，我們必須嚴陣以待。

選舉光榮一刻已過。我們要抓緊那一刻的光輝，固本培元，令運動延續下去，直到最終勝利。

作者是社會學博士生