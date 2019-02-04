請勿令學生放棄學校——回應教育局11月21日給官校的信（文：張銳輝） (09:00)

罷課、唱歌、人鏈非犯法 無理干預侵人權

首先，信中指出：「不應在校內舉行或參加宣示政治立場的活動（包括罷課、唱歌、拉人鏈及其他相關活動），或派發政治宣傳物品……」根據《聯合國兒童權利公約》第13條：「兒童應有自由發表言論的權利，此項權利應包括通過口頭、書面或印刷、藝術形式或兒童所選擇的任何其他媒介，尋求、接受和傳遞各種信息和思想的自由，而不論國界。」而作出限制僅限於：「法律所規定並為以下目的所必需：（a）尊重他人的權利和名譽；或（b）保護國家安全或公共秩序或公共衛生或道德。」由此可見，表達政治立場是一個非常重要的基本人權，即使是未成年的兒童，必須與成年人獲得同樣的尊重；若要限制亦必須符合人權公約所訂的標準。

正因為學校是學生學習的地方，學習除了學術知識，亦包括公民教育社會參與，學生建立對社會政治事件的立場觀點，並以合法守規尊重他人的方式去表達，不正是一個實踐公民教育的過程嗎？現時罷課、唱歌、拉人鏈等活動，並非犯法行為，如果學校無理干預，是侵犯學生基本人權的行為，而教育局認為學生不應在校內進行和平合法的活動，是絕不合理的。

「處理穿校服赴政治活動學生」損互信

其次，信中認為學生不適宜「穿上校服參加校外政治活動」，「會令人誤會這些活動代表全校師生的立場」，這個說法根本是強詞奪理，事實上，學生穿著校服就只代表了自己個人是學生或者是某校學生的身分，難道學校安排了一些學生穿著校服去機場搖旗歡迎國家領導人，就代表了全校師生都同樣歡迎嗎？學生換去校服何其容易，願意穿上校服作出任何參與，其實反映了學生對學校的歸屬感，以及對學校的信任，如果教育局建議處理穿著校服參與校外政治活動的學生，必定損害學校與學生的互信關係，不珍惜與年輕人建立關係促進溝通，只懂政治立場先行分裂割席，政府只會將香港繼續推向深淵。

為完成政治任務 陷學校於兩難

當教育局一邊提醒「同學們要尊重自己、尊重別人，說話時不應帶有粗言穢語」，另一邊廂作為與教育局同為政府部門的警務處人員，卻每天不斷以「曱甴」來貶抑挑釁學生和年輕人，但教育局一句也不敢去批評甚至回應警方的行為。事實上，學校教師的教育專業定當懂得如何教育學生明辨是非，做個負責任的公民，用不着教育局這個政治官僚機構兼道德懦夫，指點教育專業如何教導學生。

當教育局事事政治先行，已經視教育專業及學生福祉如無物，先前已有全港交通癱瘓之下仍要求學生上課，又有校園飽受催淚彈污染而不施援手不叫停課，照單全收的學校，結果是師生交通折騰回校後又突然停課，結果是師生要冒健康風險勉強上課，最後還是要自行停課自行冒險清潔不知名的毒物，教育局會可憐你嗎？如今教育局又發出一封要求學校侵犯學生人權、傷害學生對學校歸屬感的公開信，假若學校又照單全收，日後師生關係撕裂、學校難再進行有效的輔導教育工作之時，教育局幫得到你修補嗎？

為完成政治任務，陷學校於兩難困境，似乎正是教育局的強項。

作者是中學老師