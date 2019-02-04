中央為何嚴重關切高院緊急法判決？——再談人大會否就緊急法及禁蒙面法釋法（文：盧文端） (09:00)

高院裁決否決人大決定 中央不能接受

概括來說，高院關於緊急法違憲的裁決，在3個方面觸動了中央的神經：一是法庭直接否定了人大關於緊急法符合基本法決定的規定；二是法庭無視香港特區行政長官和政府依法應有的管治權；三是法庭完全不顧及自己維護法治秩序的社會責任。

在香港特區的司法實踐中，香港法院在審理案件時，確實可以根據人大常委會授權解釋基本法條款，裁定香港法律是否違反基本法。這也就是終審法院前首席法官李國能所說，自1997年起，香港法院一直認為擁有此等權力。不過，法庭對緊急法的裁決卻不能與此簡單等同。緊急法是上個世紀20年代港英殖民統治時期通過的法律。根據基本法第8條的規定，包括緊急法在內的香港原有法律，除同基本法相牴觸或經香港特區立法機關作出修改者外，予以保留。九七回歸時，人大常委會已經確認緊急法符合基本法，並採用為香港特區法律。高院判決緊急法違憲，直接否定人大有關決定，違反了香港特區法院應該遵循的「一國兩制」之下的憲制倫理。這是中央所不能接受的。所以，法工委發言人指高院判決「不符合香港基本法和全國人大常委會有關決定的規定」，港澳辦發言人更批評高院判決是「公然挑戰全國人大常委會的權威」。中聯辦負責人希望香港特區的司法機關「在依法履行職責、行使相關權力時，應當尊重全國人大常委會的有關決定」。

中央冀港司法機關承擔止暴制亂責任

還要看到的是，任何政府在應對社會的緊急狀態時，都需要有法律賦予的特別權力，這是國際通行的慣例。港英當局當年就是依據緊急法處置重大的社會動盪事件。中央雖然根據基本法有權宣布香港特區進入緊急狀態，直接出面平息香港的暴亂，但並不願意這樣做。中央一直希望香港能夠依靠自己的管治力量止暴制亂、恢復秩序，對特區政府引用緊急法明確表達支持；然而，法庭無視香港特區行政長官和政府依法應有的管治權，裁決緊急法違憲，使特區政府失去緊急法賦予的特別權力，嚴重打擊特區政府的管治權威和掌控社會穩定大局的能力。這也是中央所不接受的。所以，法工委發言人指高院判決「嚴重削弱香港特區行政長官和政府依法應有的管治權」。

香港正遭受暴亂的衝擊，特區政府急需引用緊急法止暴制亂，警方需要《禁蒙面法》打擊蒙面暴徒。事實上，禁蒙面法實施以來，有力支持警方執法，蒙面上街者明顯減少，對止暴制亂發揮了積極作用。現在，香港的止暴制亂正處在關鍵時刻，法院在此緊要關頭，竟然裁決「廢掉」緊急法和禁蒙面法，完全不顧及自己維護法治秩序的社會責任。所以，港澳辦發言人指高院判決「將產生嚴重負面社會政治影響」，並希望香港司法機關「嚴格依照基本法履行職責，共同承擔止暴制亂、恢復秩序的責任」。

中央對不同結果都會有應對預案

那麼，面對高院裁決緊急法違憲，人大會否釋法？事態的發展可能有4種不同的結果：

第一種結果是：案件上訴到終審法院，由終審法院糾正高院的判決，這是比較理想的結果。明報「港事港辦仍屬上策」的社評（11月20日），相信代表了很多人的看法。

第二種結果是：由終審法院提請人大釋法，終審法院再根據人大釋法糾正高院判決，這也是由香港層面主動解決問題。

第三種結果是：終審法院維持高院的原判，人大釋法推翻終審法院的判決，這是最不理想的結果。

第四種結果是：人大在終審法院審判之前釋法，終審法院根據人大釋法糾正高院判決，這種結果雖然也並非很多人所願見，但所造成的衝擊較第三種結果為小，也有可取之處。

至於到底會出現哪一種結果，還要看事態的發展。不過，有一點可以肯定的是：中央對每一種結果都會有應對預案，以確保案件能夠在符合基本法和人大決定的前提下作出最終判決，使香港特區能夠在基本法規定的軌道上行穩致遠。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長