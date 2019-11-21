沒有不投票的理由（文：王慧麟） (09:00)

筆者是年已半百的「廢中教畜」，票也投了20多年，也看過有聲稱民主派的人士在勝出選舉之後轉去變成建制派議員。之前，筆者家在東區，當區區議員都是自動連任，連票也投不到。今次所有選區都有得揀，是不是就因為有得揀、有票可投就去票站呢？在這裏，我還是希望，大家想一想，考慮清楚好人選，去票站投票。

處理基層民生事務 說成「公投」太過頭

第一，區議會是一個基層議會。有人說它只是諮詢組織，投來也罷。這點真的忘記了，區議會是一個可以利用政府資源搞各式各類地區活動的組織。政府幾年前拋出什麼每區1億元搞地區建設，區議會是有權提出，如何處理這個1億元的（當然有些議會搞了什麼噴水池的「大白象」）。在一些政治議題方面，區議會往往被動員為支持政府的「民意」。所以，如果市民不想日後「被代表」的話，其實應該出來投票。

不過，既然區議會是一個最基層的議會，處理的是基層的各種民生事務，民主派人士將此次選舉說成「公投」，無疑是太過頭了。因為畢竟區議會的主要工作，是搞地區的民生工作，選民的心態，不完全是以「民主vs.建制」的投票模式來思考其投票行為。舉例，一些地區是舊區老人為主，需要的自然是相關的民生及照顧服務，所謂「公投」的概念，未必吸引到他們。而且，任何公投都是議題導向的，目的是希望全民針對一項公共政策及議題來作決定。那麼，下周日的區議會選舉是要公投些什麼議題呢？如果是變相公投「特首要不要下台」這個議題，民意很清楚吧！

「和理非」對選舉政治仍有期望

第二，民主派內有不少「和理非」的朋友，都覺得應該出來投票。這裏他們有幾個想法。有些不認同激烈行動的「和理非」，他們不至於公開反對激烈行動，以免讓外界覺得他們與激烈行動切割。他們部分人士仍存有一些幻想也好，想法也好，是希望社會回到用選票這個較為平和的方法，來處理政治紛爭。這些朋友對於投票及選舉政治，仍有一點期望的。當然，這個想法是不是合理，是不是一廂情願，不在本文討論之列，但既然他們想投票，也應讓他們有機會表一下態吧？

有些「和理非」則以戰略的角度思考。他們會認為，激烈行動是政治表態的一種方法，選舉投票也是表態的一種方法。既然政府繼續有票可投，基於寸土必爭的信念，有票可投，為何不去？而且，選舉投票已經是風險最低的表態行為，為何不做呢？而且，萬一「偷雞」成功，民主派贏得較多議席，有鼓舞士氣作用，為何不去試呢？當然，後者的說法有點天真，對吧？

北京對港強硬力度 不因區選結果動搖

無論下周日結果如何，筆者也希望民主派的支持者，再看一看上周習近平在巴西關於香港情勢的說法。當中，習近平除了說到，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務，更提到「三個堅定支持」，即是「堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子」。換言之，總的形勢是，北京要求香港政府更強硬地處理社會情勢。其實，一次區議會的選舉，撼動不了北京的想法。民主派如果贏了更多議席，固然高興，但是，北京對港形勢的強硬力度，是不會因為區選結果而有所動搖的。

作者是時事評論員