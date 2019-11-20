為何要怪罪校長？（文：陳景祥） (09:00)

大學是知識分子雲集之地，是學術殿堂，崇尚自由開放，很多社會運動發源地都在大學，而大學生往往就是運動的主角。

過去5個多月的抗爭行動，被捕者之中有大學生，但都是在街頭被捕；衝突發生在校園，則是上個星期的事。中文大學的二號橋因為有黑衣人投擲物件在吐露港公路堵塞行車，警方於是上橋驅散拉人，學生頑抗，警方一度包圍二號橋附近的校園範圍，氣氛相當緊張。

後來警方撤離，二號橋被佔領，3日之後抗爭者撤出，事件得以在沒有發生流血衝突的情况下結束。然而，中大校園在示威者佔領期間多處遭嚴重破壞及塗污，又留下大批「物資」，包括自製的汽油彈，鏡頭所見，校園內某些地方落得頹垣敗瓦，一片破爛！

政府束手無策 校長又可做什麼？

媒體的評論和中大一些校友認為要追究中大校長的責任，原因是校長沒有管好學生，令校園失控變成戰場。9家大學（八大受資助院校加上公開大學）的校長在上周五發表〈關於目前時局的聲明〉，其中提及「當前的社會紛爭，已令大學校園化身成政治角力的場所，而政府的回應至今未能有效化解危機。任何認為大學可以化解這場危機的期望是不切實際的，因為這些極其複雜而艱難的困局，並非由大學造成，亦無法透過大學紀律程序來解決」。

校長聲明說的都是實話，政府對事態的回應無法有效化解危機，而風波起源又非關各家大學，怎能要求大學校長去化解危局？政府對止暴平亂也束手無策，試問大學校長又可以做些什麼？

參加聯署的9位大學校長都是學有專精的學者，他們接受聘任時，工作範圍肯定不會包括「協助處理香港的政治危機及平息暴亂」吧？6個月前，又有誰可以猜到香港會陷入如此嚴重的危機？現在去指摘大學校長推卸責任，公道嗎？合理嗎？

事無大小都管住 非大學教育方式

批評者說，學生「搞暴動」、「變成恐怖分子」時，校長為何不召警進入校園處理？中大被稱為「暴大」，學生在校園四處塗污、張貼標語、拉橫額，擾亂大學畢業禮，這些都是破壞行徑，但不是「搞暴動」，更不能說學生已經「變成恐怖分子」；在目前的緊張氣氛下，大學校長召警進入校園拘捕學生，必會觸發學生強烈反彈，校園內如果出現大規模動亂，情况將完全失控，校長更加無法處理！

「正常情况」下，大學當局都會盡量透過跟學生對話，謀求化解危機，希望以磋商代替對抗。中大段崇智校長在6月之後就曾兩次公開與學生對話，二號橋被佔之後也親自到場勸學生撤出，親力親為，怎可以說是卸責！

大學不是小學中學，校長不能動輒以校規管束學生。入讀大學的絕大部分已是成年人，他們開始過獨立的生活，學習獨立思考，大學校長和教員只能從旁輔導，不能再事無大小都管住，這不是大學的教育方式。

處理對抗政府衝突 超出大學校長專長

香港8家受政府資助的大學，它們的校長都屬於「學者型」，主要任務是打造一個環境，讓大學和不同國家、不同文化的人一起合作，在學術研究上求突破，並培育有活躍思維能力的學生，讓他們能應對社會變遷及跨文化的環境（參考「知識分子」網站：〈國外大學校長眼中的校長職責〉，2018年）。

以中大為例，歷任校長都是學者出身，在研究或學術上有一定地位，其中高錕校長更是諾貝爾獎得主，他對學生的包容和體諒已有許多回憶記述刊出。由學者做管理工作，處理學術或教學的問題尚可，涉及社會、政治議題，學者型大學校長已力不從心，偏偏香港的大學經常都捲入政治漩渦，校長都成為磨心，現在要處理的更是涉及對抗政府的暴力衝突，明顯已超出大學校長的專長範圍。

時局穩定下來 大學名聲必可恢復

由學者出任校長、領導大學，香港取得的成績極為驕人，以一個700多萬人口的城市，有3家國際級的大學，這是香港值得驕傲的成就；中央推出的粵港澳大灣區規劃，其中褒揚香港的強項之一，就是擁有3家國際級大學，證明由學者治校的做法沒有錯，絕不能因為眼前的政治風波就把現在的大學校長說得一無是處。

看見大學校園被破壞塗污，作為校友都會心痛，有些評論指「經此一役」，香港的大學形象盡毁，學生的「暴徒形象」深入人心且傳遍國際，香港的大學在國際排名必會急跌，地位不保。我覺得此說太過誇張。

大學的生命力在於其精神價值及傳統，和歷年發展積累的學風、研究成果，以及一大批教授、研究人員、校友等連成的網絡，把大學的精神價值代代傳承；這些無形資產不會輕易被破壞，只要時局穩定下來，教與學重回正軌，大學的「名聲」和排名必可恢復。

例如香港大學；回歸後港大也發生過幾場風波，鬧得滿城風雨，也有不少評論指港大將「地位不保」，結果風波過後，港大繼續發展，國際排名一直保持前列，也是本地學生報讀的首一、二之選，何來「不保」？

內地的清華和北大在文化大革命時期都是重災區，「左毒」橫流，正常教學和研究陷於停頓，但在文革十年之後重新起步，清華和北大繼續是內地的名校，每年都招到最好的學生。

中大被佔領的事件和平結束之後，理工大學卻爆發了激烈衝突；未來一段日子，香港的大學都很難回復平靜。但正如中大一樣，理大校長身處這個政治環境，除了發個呼籲聲明，他又能做些什麼？

中大校友有些準備發信譴責校長，也有校友則發聲明力挺，認為校長處理恰當；要論校長功過，校友之間也出現了重大分歧。我認為當前中大校友不應糾纏在譴責或維護校長的口舌之爭，應該做的，是發動校友捐款給大學重修校園，添置損毁了的設備，令大學校園和運作盡快「回復原貌」。至於大學日後的保安和管理，就只能由大學自行處理了。

作者是資深傳媒人