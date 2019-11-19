依法治港與依法止暴（文：歐陽五） (09:00)

依法治港大課題

法治是人類社會進入現代文明的流行選擇與「標配」。中國亦然，只是跟西方不同，無論理念還是實踐。「一國兩制」之下，依法治港是「不二法門」。

依法治港的基礎是「法」，即《中華人民共和國憲法》第31條、《香港特別行政區基本法》及其附件，依之進行治理。在北京看來，依法治港是依法治國的一個組成部分。

香港回歸22年來，依法治港是一條主線，愈來愈清晰。因應2003年後的新情勢，中共中央政治局會議曾多次專題討論，保持香港長期繁榮穩定，被正式寫入中共文件，表述上，從治國理政的「嶄新課題」，變為「重大課題」、「根本宗旨」、「基本方略」。2012年以來，習近平發表了一系列涉港講話，闡述與時俱進的「一國兩制觀」。

筆者梳理發現，2014年12月，習近平在澳門回歸15周年慶典上曾提出「三個必須」，續推「一國兩制」事業，其中依法治港、依法治澳是其一。

上月末四中全會通過的《決定》，涉港部分篇幅長，「法」字出現19次，「憲法和基本法」出現6次，「依法」出現4次。其主軸是「堅持和完善『一國兩制』制度體系」，明確提出堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的憲制秩序，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量等等。

依法止暴聲聲急

今年6月9日，香港修例風波起。隨着時間推移，「和理非」不見了，呈現世界的是一波波暴力活動。先是針對立法會、港府、警方，後擴及機場、港鐵、中資機構，甚至殃及訪港旅客、外國人、普通民眾，校園近來成為「重災區」。就在幾天前，一名七旬街道清潔員被硬物擊中頭部，送醫不治，有指成為第一例由「勇武派」造成的無辜市民死亡個案。

暴力已重創香港，除了數千億港元的經濟損失，還令港人陷入恐懼，顛覆向以為榮的法治形象。依法止暴，作為依法治港的一環，當下仍很迫切。這就好比圍棋中的一道複雜的死活題，正解只有一個，次序不能錯。

因之，中央發出了「止暴制亂、恢復秩序」的強音，體現在港澳辦主任張曉明在深圳的「8．7通報」中。本月4日，習近平在上海會見林鄭時指出，止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務。時隔10天，習在巴西出席金磚國家領導人第11次會晤時，罕見就當前香港局勢表態，稱止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務，並提出「三個堅定支持」和「三個堅定不移」。

觀察人士指出，霹靂手段不是沒有，而是慎之又慎。習的最新談話，折射出中央的戰略研判、決心和定力，恪守「一國兩制」分際，仍信港府、信警隊、信港人。

止暴制亂，需綜合施策，貴在依法。筆者注意到，習的是次談話內容，短短200言，5次出現「法」字，明言繼續支持香港依法施政、嚴正執法、依法懲治暴力犯罪分子。

俗話講，說話聽聲。於愛國愛港力量，應堅定信心，齊聲向暴力說不。於反對派，勿再低估北京的意志，應與暴力切割。於那些像喝了迷魂湯的青年學生，不要再相信網上的小道消息，需及時醒來。

事實上，數月來，本港依法止暴有進展。警方陸續拘捕了最少3000多人，訂立《禁蒙面法》也是一招。隨着港府正式撤回《逃犯條例》修訂草案，暴力活動的動能有所下降，目前社會的焦點在高校。港府應繼續循法治思維「挖潛」，行政、警隊、司法機構各司其職，呼應愈來愈強的求安定、反暴力民意，強化執行，真正形成合力。

夏秋冬春，大破大立，風雨中抱緊法治，香港終將轉危為安，迎來新「光輝歲月」。

作者是時事評論員