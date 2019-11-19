香港的黃昏到了嗎？（文：阮穎嫻） (09:00)

香港經濟正式衰退

在抗議活動爆發之前，香港經濟在2019年上半年緩慢增長了約0.5%，當時是自2008年金融海嘯以來表現最差。第三季收縮2.9%，連續兩季GDP負增長，經濟正式陷入技術性衰退。

大規模抗議活動開始以來，經濟急劇惡化，零售、餐飲、酒店及旅遊業受到的打擊最大。9月份，零售額比去年同期下降了約20%，遊客人數下降了34%。去開的餐廳，星期一晚只有3枱客，星期五晚僅滿。也有集團式的，多家分店結業，剛發盈警。

到目前為止，其他行業（例如專業服務和金融行業）相對能抗跌。總體失業率保持在低水平，但預計會逐步惡化。抗議活動開始以來，由於住房供應緊張和低利率，房產價格沒有下跌很多。根據差餉物業估價署數字，9月的私人住宅售價指數僅從高位下跌了約5%；11月頭的CCL（中原城市領先指數）比起6月頭只跌了約4%，與前者相若。住宅租金指數較硬，9月仍然比6月高。

高官束手無策

社會動盪持續多月，沒有絲毫減弱。不確定性和信心崩潰可能會令商業投資和消費減少，使長期全面衰退的風險急速上升。政府沒有採取有效措施使局勢平靜下來。高官常歸咎結構性問題導致動亂，例如政務司長張建宗稱要「回應市民怨氣，包括貧富懸殊」。官員不認清是政治問題也算了，結構問題包括高樓價及社會流動等本來就是政府的責任，問題多年來得不到解決，官員早應下台問責，但現在反而怪責結構性問題，推卸責任，離晒大譜。

《施政報告》本可正視問題，做一個全面的回應，但政府連嘗試解決問題的勇氣及承擔都沒有。整隊高官是問題的源頭及解決問題的重要決策者，但他們像躲在防空洞的權貴一樣，只是在等，等一天子彈飛完，他們就走下方舟。

經濟下行更加掣肘了政府。數月前已不斷放風聽到建制派及官員說要「派錢」平民憤，先不論這個方法是否合宜，政府派錢也不慷慨，結果施政報告無法挽回民心。

背後原因是要預備經濟寒冬，勒緊褲頭。經濟差，稅收減少，社福支出上升。本來中美貿易戰及中國經濟放緩已對經濟有影響，但政府有一女子嫌香港經濟死得不夠快，要求「攬炒」，結果真的攬炒了。

張建宗還敢說香港「陷無政府狀態」。他就是特區政府一人之下、萬人之上的司長呀！既然無政府，他還不辭職？然後那些手上幾層樓的高官，準備退休後移民歐美享福，吸別國新鮮乾淨不含化武、二噁英的空氣了，留下市民受罪。

「一國兩制」兩面刃

這座城市作為國際樞紐的成功很大程度上取決於「一國兩制」的原則。這使香港擁有自己的政策、法律體系以及與世界其他地區的貿易關係。在繁榮時期，香港是東西合作、華洋共處的地方。艱難時期，其賴以成功的要素也是促成中外衝突的原因。

北京利用香港的戰略地位，用作開放資本帳戶的試點。近10年香港金融界的新事物，如點心債券、離岸人民幣存款以及滬港通深港通債券通等，都與人民幣國際化（中國的戰略目標）有關。香港作為中間人，從離岸人民幣業務中賺取不少利益。阿里巴巴在香港上市，集資千億，香港作為融資平台，在中國缺水走資的情况下，相當重要。

有這樣的功能，都是因為「一國兩制」。深圳、上海未能取代香港，因為制度不同。有朋友在大陸有生意，說以前匯錢來香港容易，現在很困難，並要放低30%至40%「手續費」。資本不能自由進出，注碼放上枱面贏了也不能拿走，就做不了國際金融市（賭）場。

可是，「一國兩制」備受挑戰。2014年以來更是香港動盪的癥結，包括由人大8．31「落閘」引起的佔領中環，到後來的議員DQ（取消資格）事件、剝奪市民參選資格，及最近以《緊急法》方式立《禁蒙面法》。林鄭甚至在流出的錄音承認自己不能辭職，也沒有什麼迴旋餘地，更令人對「一國兩制」信心動搖。

內外衝突升級未有解決方案

面對中美貿易衝突僵持不下，中國希望利用香港作為避開貿易壁壘和敏感技術轉讓限制的緩衝區。但是，要使這一戰略奏效，中國必須向世界其他地方證明香港仍然保持高度的行政自主權。

最近的事態發展似乎表明，北京沒有統一的香港策略。雖然四中全會後北京態度強硬，但「止暴制亂」主旋律響起以來未竟全功，愈來愈亂。千呼萬喚始出來的解放軍，只是擔當掃地工作，卻又引起違憲的批評。

如今，抗議活動已經引起了國際社會的廣泛關注，全球密切注視這座城市與北京的關係。美國《香港人權與民主法案》即將通過，將每年審查香港的特殊地位。

長期動盪擴大了北京與香港商界之間的裂痕。信用評級機構惠譽在9月將香港的評級下調，而穆迪將香港前景調為負面。一旦信任破裂，就很難恢復，即使寬鬆的措施也可能不會吸引企業回頭。

獨裁政府處理動亂，或鎮壓或容忍。何時採取哪種策略，正是比較政治學者熱切研究的課題。對於北京而言，尊重「一國兩制」的利益正在縮小，因為投資者的信心已經動搖。既然損害得一次，多損害幾次也不嫌多，反正之前的損害已難以修補，要其一下子回到懷柔就更困難。但大陸七成外商直接投資（FDI）來自香港，香港是集資勝地，失去了也損失慘重。

港人敬業世界第一

香港很多人只想準時返工，不奢望準時放工。大家都知道香港不是安居樂業的地方，世界各地的人才來港搵錢，搵完就走。只要基層死唔去，中產捱得住，有錢繼續搵，這個社會共識，儘管受到左翼及後物質主義挑戰，多年不變。

香港人敬業，世間難求。上星期交通嚴重阻滯，市民上午4、5時就起牀返工，有住大埔的人願意花4小時上班，有報道甚至指投資銀行家為了上班，特意買機票進入有禁制令的機場好坐機場快線兜路返工。有被捕人士知道要搜屋時，不擔心私人電腦被扣押，最擔心公司電腦被扣押，使她不能工作。這些精英，被政權激發變做示威者，以專業知識及敬業態度抗爭，香港政府當然束手無策。

香港一直以來優勝的是制度和人才。現在去快餐店，旁邊的一枱在簽移民文件；也有遠親已經去坐移民監了。

制度敗壞、人才流失，這是香港的黃昏。

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師