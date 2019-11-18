攬炒政治經濟學（文：孔誥烽） (09:00)

我每次都叫對方冷靜，說北京若用解放軍越境，香港金融中心地位立刻玩完，代價太大。解放軍在邊境附近操來操去，是要向示威者施加心理壓力，恐嚇他們讓他們自行散去。

解放軍出動的死線

結果解放軍仍未出動鎮壓。解放軍出動的死線，像學生說會交學期論文的死線，一推再推。9月初死線過了，又說死線在10月1日。都過了，不知道現在的最新死線在哪時？當然，這幾個月來，政府對運動的鎮壓的確是在升級，但鎮壓的方法，還是依賴特區政府的武裝力量與法定權力，例如動用《緊急法》頒布《禁蒙面法》，又例如讓警隊強行進入大學校園進行拘捕。

不過到目前為止，這些升級的鎮壓，都沒有很大效果，甚至有反效果。禁蒙面法實施後一個多月，我們仍在大小示威集會見到很多蒙面者。而警隊強行進入大學校園，更因為在中大遇到頑強抵抗而演變成全球矚目的15小時激戰。轟動國際的校園激戰畫面令香港議題又上國際頭條。美國參議院覺得香港局勢惡化，更忽然加速通過《香港人權與民主法案》的程序。

抗議開始時，我們常聽到抗議者一方有所謂「攬炒派」，聽說他們的目的，是以拖垮香港經濟威脅統治者妥協。現在看來，特區政府和中央政府內部也有「攬炒派」，還主導了政府對策，寸步不讓並讓警暴不斷升級，製造更大混亂。上周《環時》流出消息謂政府正準備實施宵禁。雖然政府最後澄清沒有此事，但當局應該有認真考慮。

政府的算盤，恐怕是繼續刺激示威者升級堵路癱瘓經濟，並幫忙將癱瘓擴大化，豪賭市民會慢慢開始厭倦和怪責示威者，到時民意便會倒向政府一方。不過多月來的民意調查都十分一貫地顯示，市民仍然理解激烈抗爭者，並將局勢升溫的責任，歸咎政府與警察。

香港是中國資金進出的必經樞紐

現在示威者與政府兩方的攬炒派「裏應外合」，似乎已令香港出現真攬炒的苗頭，晚上交通停擺，各種大型表演都被取消。這樣下去，聖誕節、農曆年的各種慶祝活動應該都會被取消。這個局勢究竟對誰的衝擊較大，誰會更容易捱不住呢？

抗爭一開始以來，我們便聽到很多「香港人必輸」的分析。他們認為香港對中國在經濟上已經不再重要，北京不怕香港經濟被毁，所以香港人沒有本錢跟北京鬥。有關論者，最喜歡引用的數據，便是1997年香港的GDP佔中國GDP的18%，至今天已只剩下2.7%。這種證明香港已經對中國不重要的證據，似是而非。其實你拿任何一個小型發達經濟體跟中國比，都會得出同一結果：芬蘭GDP佔中國GDP的比例，從1997年到現在是由13.2%下降到2%，丹麥是從18%跌到2.6%。香港佔中國GDP下降，並非香港經濟重要性下降的體現，而是中國作為人口大國高速從窮國變成中等收入國的體現。

如果我們看另一組數據，便會發現，香港對中國仍然享有獨一無二的地位。2018年，從外地流入中國的外來直接投資，有66.6%來自香港，香港一直是流入中國直接投資的世界第一來源地。2017年，中國對外的直接投資，有57.6%去了香港。香港一直是中國對外投資的全球最大目的地。當然，這些香港流進中國或中國流到香港的資金，並非真的源自香港或最終以香港為目的地。這些數據反映了中國的錢進錢出，絕大部分都經過香港這個錢櫃。同時，中國企業在海外上市，從2001年至今，恒常有70%以上都是在香港上市。中國企業在海外發債，大部分也在香港進行。

換句話說，香港乃是中國獨一無二的世界金融樞紐。香港為何能夠有這樣的地位，乃是由其國際承認的獨立關稅區地位、中共不會輕易放手開放大陸金融業等因素決定，沒有一個中國城市能取代。這個道理我在這裏發表的〈北京不想港人知道的軟肋〉、〈北京的香港難題〉等文章已經詳細論及。

金融仍穩 香港離攬炒還很遠

在金融主導的格局下，香港的統治階級，都十分依賴資產增值作為收入和財富的來源。他們在香港賺到的財富，不少也藏在美英等地。若香港的衝突和攬炒有一天嚴重到癱瘓了金融，而美國通過《香港人權與民主法案》，英國等地又通過類似可以制裁凍結香港權貴資產的法規，那麼香港統治階級面對的損失或潛在損失，將是巨大的。

若香港攬炒到金融停頓，對有產階級的打擊會不小。但對基本民生的影響，特別是無產年輕人的影響，恐怕相對有限。2014年，香港有一套大受好評和被瘋傳的、由年輕人製作的獨立短片，叫《香港將於33年後毁滅》，說香港受小行星撞擊威脅，導致人口資金大逃亡，留下來的人，卻獨立經營出一個活潑悠閒的民間本土經濟。影片投射出的，其實就是後攬炒香港的烏托邦想像。

近來香港很多大商場大企業店面好像一片蕭條，但一些被譽為良心企業的小店，卻出現大排長龍、生意多到應付不來的現象。若他日真是攬炒到金融、租金下滑，現在開始發芽的這個「黃色經濟圈」，不難茁壯成長。

現在香港的局面，離真正的大攬炒還很遠。表演取消、大型活動取消，這些都還不算是很嚴重。香港經濟最近錄得的衰退，與美中貿易戰和中國經濟危機有更大關係。香港經濟以金融為核心，香港的股票市場，至今還未因為衝突停過市，很多中國大企業仍然排着隊來香港上市。持續衝突對金融帶來的衝擊，還不及一來港交所便要停市、全社會停工停課的一個夏季颱風。攬炒大家都不願見到，就讓我們祈求在攬炒之前，衝突各方能找到大家共存、共融的新出路吧！

作者是美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授