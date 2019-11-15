給中大同學的信——守護中大須知（文：劉進圖） (14:00)

我是中文大學新聞傳播學院的兼職講師，自1996年起在中大教授傳播法，看到中大校門被攻打，美麗的校園淪為戰場，感到無比痛心，看到你們冒着生命危險守護大學，既感動又擔憂。現在形勢險惡，我感到有必要告訴你們幾點事情，雖然未必中聽，但本着愛心說誠實話，是作為老師對同學的基本責任。

（一）大學校園內若沒有發生罪案或緊急事故，警方不應擅自闖入校園，即使有人報案，也應先知會校方，在校方陪同下進入校園，這是警方和大學多年來的協議。不過，由於大學校園內出現大量自製汽油彈，二號橋上又持續有人向吐露港公路擲物，警方不難說服法院頒布搜查令，合法進入大學校園，檢取危險物品及拘捕管有這些物品的人，其間可以使用合理武力，而何謂合理武力，取決於反抗的武力程度，同學受傷甚至死亡的風險相當高。

（二）國際社會雖然關注香港的人權與自由狀況，但當中外媒體把大量汽油彈引發的熊熊火光，通過媒體鏡頭向世人展示，即使警方用了大量武器，不幸造成了一定程度人命傷亡，只要大致合乎比例，國際社會也難以譴責，遑論聯手制裁，不會達致某些抗爭者希冀出現的「攬炒」結局，最終同學付出慘重代價，可能一無所得，這和當年天安門鎮壓軍人射殺手無寸鐵學生，觸發國際制裁，情況有所不同。

（三）當警方成功進駐校園，就會展開一連串的後續執法行動，包括大規模的搜查、拘捕和檢控，大學管理層極可能被撤換，許多院校和宿舍的管理者將被追究責任，大學原來的自由、開明、包容的學術風氣，可能一夜消失。同學們矢志守護一道校門、一條天橋，若因此犧牲了一代的師生和大學的自由，是否值得？這是同學們需要深思的。

（四）大學校方雖然無法強迫同學為自身安全暫時撤離，也無法阻止同學用各種方法自衛，但校方有責任勸喻同學銷毀危險物品，也有責任以合理可行方法阻止衝突和悲劇發生，例如暫時封鎖二號橋，這些措施可能成功，也可能不成功，但在情在理在道義都必須嘗試，希望同學們理解。

但願同學們有勇有謀，以Be Water的靈巧，避過這次危機，因為你們的生命和自由，才是大學最需要守護的無價資產。

作者是資深傳媒人暨中文大學新聞傳播學院兼職講師