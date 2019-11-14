警察和「藍絲」為什麼痛恨大學生？（文：陳帆川） (09:00)

防暴警察強攻中大，原因是二號橋具「戰略價值」，示威者可以在橋上擲物至鐵路路軌和吐露港公路，造成新界東交通癱瘓。然而，當局向中大開火前，不可能沒預計過坊間和國際媒體的強烈反應。他們放棄跟校方以和平方式協商，反而直接出動警隊火力全開，必然是想擺出一副架勢。

大學是今場運動的基地之一，不少前線示威者都是大學生，中文大學更加有「暴徒大學」之稱，甚至明目張膽地舉行親共媒體口中的「暴徒訓練班」。防暴警察繼突入大型商場、私人屋苑、醫院和教堂後，新一步就是要將硝煙颳入校園，為警權侵襲大學開一個頭，迫使學生天天提心吊膽，擊潰抗爭士氣。

在文化界地位斐然的中大遭遇炮火連天，即使是政治中間派也感到揪心。不過從前線警員的反應和社交媒體的「藍絲」討論可以看出，他們對於踐踏文明感到無比快慰，何解？

有些人一輩子只集中面子和利益

大家不妨回想，即使今場運動沒有發生，「藍絲」當道的較年長一輩，一早已經看大學生不順眼。每逢有關於迎新營的醜聞，或者大學生請求商家贊助活動卻鬧不快，或者大學生不懂自理、不懂找工作等新聞，長輩們都尤其愛看。他們對新一代有種成見，認為他們高分低能、好吃懶做，認為「廢青」及不上他們上一代人讀書不多但刻苦耐勞。

他們的這種想法出於長輩心態，也出於自卑心作祟。昔日太平盛世，這不過形成一種代溝；來到現在，則進化成「藍絲」瞧不起「廢青」的強大執念。

至於前線警員，普遍學歷不高，入職薪酬卻高達2.4萬元，每年穩定增長，還有優厚福利，可以說，警察這身分令他們在物質上跟許多大學畢業生平起平坐，一吐從小到大被標籤「讀書唔成」的烏氣。如今，當權者進一步將他們塑造成止暴英雄，鼓勵他們懲戒那群社會地位較高的大學生，蒙面警當然肆無忌憚，盡情發泄。

所以「黃藍」的鴻溝，是永遠無法彌合的，因為總有一些人，一輩子只會集中在自身的面子和利益身上。

作者是新聞工作者、文化評論人