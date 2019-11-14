為何香港孩子不愛國？（文：楊志剛） (09:00)

不但仇視國家，還仇視母語。來自中東的研究生對我說：「我在清華大學念了7年書，能說流利的普通話，但我在香港不敢說普通話，因為擔心安全。」這位研究生棕色皮膚一臉鬍鬚，一看便知非我族類，但竟然因危機管理而不敢說普通話。連「老外」都不敢說普通話，難怪內地女學生告訴我：她們衣著力求和本港時下的女文青一樣，在街頭或坐港鐵時絕對不談話，以免被人聽出是內地人。「精神壓力很大。以往周末我們總是四圍去認識香港，現在支持不住，周末要回深圳才能減壓。」

「修例風波全是特區政府搞出來的，關內地人什麼事，為何會異變成為仇恨內地人、大面積破壞中資機構？科技大學學生之死，這不是大學的錯、不是校長的錯、不是內地生的錯，為何要圍堵校長、破壞校園、毆打內地生，使他們要『逃亡』返內地？」同學的一連串問題，讓我啞口無言。

10年前，一項全球最大規模的跨國學生調查《國際公民教育研究（ICCS）2009》，發現逾80%的香港中二學生熱愛國家；79%表示以「身為中國人」為榮。這是令人歡欣的數字。2009年前後發生兩件事。之前一年是2008年北京奧運和汶川大地震。奧運盛事讓港人對國家感到無比驕傲，汶川地震令港人感同身受，大規模捐款救災。2008是香港自回歸以來國民意識最高的一年。

修例風波充分顯示通識科必須改

翌年，本港中學開始推行通識教育（高中必修科），從此香港青少年對國家民族的認同，每况愈下，如果今天進行類似調查，結果會是慘不忍睹。全球所有國家和地區，均設有不同形式的國民教育。香港雖已回歸祖國，殖民地教育餘毒卻根深柢固，是最需要有國民教育的特別行政區，但卻反其道而行，不設國民教育科必修，而讓通識教育變成與中英數這三大巨頭鼎足而立的必修必考科。

通識科與所有其他中學科目不同，不論是中英數理化或文史地理，均有一套完整的學問體系，而且內容以客觀事實為基礎，不涉及意識形態。唯獨通識科，大量採用新聞時事和社會議題作教材，直接影響青少年意識形態的形成。通識科老師立場各異，各師各法，唯靠課程標準和完整的教材來作小小的彌補。偏偏通識科卻享有特權。高中學科24門，連「旅遊與款待」等非傳統中學科目都由教育局設定「課本編纂指引」作為標準，教科書要提交教育局審核。通識科這門對學生影響最深遠的科目卻不設標準，亦沒有教科書要審批，直到早前才表示搞一個「自願參與」計劃，讓通識科教科書自願送交教育局作「專業諮詢」。這豈能保障課程質素？

通識科，以社會議題為主的浮光掠影學科，竟然能夠於短短10年間，不但從無到有，更一躍成為高中生晉升大學必修必考的四大科目之一，這反映通識科老師影響力之大。但修例風波一役，充分顯示通識科必須要改。我認識不少同學對意見紛陳的通識科深感厭煩，希望改修紮紮實實的學科，為何不給他們選科的自由和權利，而強迫他們不但要念，還必定要考？將通識科從必修必考改為選修科，是理所當然。

「意識形態」威力無窮

修例風波亦突顯出「意識形態」這個虛無縹緲的名詞的威力無窮。它可以叫我們青年火燒政見不同的陌生人，可以叫十多歲的孩子不怕犧牲上街抗爭。意識形態對人的影響超越理智，成為主導個人政治思想和社會行為最大的因素。意識形態一旦形成，個人對政治議題的評估便不會由理智去明辨，而是由意識形態去決定。香港的家庭鮮會和十來歲的孩子談政治，孩子的極端意識形態除了教育之外，便是來自新聞媒體、社交媒體和朋輩。媒體方面的第一元兇是對假新聞的放縱。

放諸現在香港的亂局，在中央反覆強調「止暴制亂」是香港第一要務的大前提下、在習近平對林鄭清楚表示要「止暴懲暴」的情况下，動亂卻依然持續未止，箇中原因亦是因為「止暴制亂」未能成為全港民心所向。一旦在意識形態上定了是「黃營」的，便不論個別抗爭者如何對錯，都會理解。在此情况下，任憑能調動多麼強大的維穩能力，亦充其量只能做到表面的止暴制亂；要創造「黃藍」和諧的長治久安，唯靠贏取民心。這需要有效應對蓄意抹黑的偽新聞和散佈仇恨的言論。

偽新聞並非香港獨有，全世界都面對偽新聞的衝擊。但面對鋪天蓋地的偽新聞，香港的無為之治卻是國際少有。香港理應向西方自由民主國家學習。

需有效應對偽新聞、散佈仇恨言論

西方民主國家中，法國、德國和美國已經通過法例打擊散播偽新聞。意大利、英國、加拿大和澳洲亦已啟動有關立法工作。法國的條例於去年11月通過，開宗明義說明其目的是保護民主，以免其受到蓄意散播的偽新聞衝擊。條例並特別針對意圖影響選舉結果的偽新聞散播。香港經常引以為學習對象的新加坡，亦於今年5月通過反偽新聞法例，違法者可被判監10年；違法媒體可被罰款100萬新加坡元（約575萬港元）。

德國的法例使資訊平台必須負責刪除「非法信息內容」。而「非法內容」包括仇恨言論和煽動暴力的言論。任何社交媒體如於收到投訴之後24小時之內未能刪除非法內容，可被罰款5000萬歐元（約4.3億港元）。這類監管，正是香港所欠缺的。

美國於2017年通過《國家防衛授權法》（National Defense Authorization Act），與其他國家不同之處，是美國重點不在於界定何謂偽新聞，而是針對「影響美國安全而來自境外的國家或非國家宣傳和資訊行動」。像目前香港「自媒體」不少偽新聞，絕對不會容許在美國發生。

作者是教育工作者