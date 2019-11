煞停區選等同政權剝奪人權（文：陳家洛） (09:00)

較早前,港澳辦另一名發言人楊光表示,贊同和支持選舉主任蔡亮取消黃之鋒參選資格的決定,因為黃之鋒「多年來大肆宣揚所謂『自決』等『港獨』主張,公然否認香港是中國的一部分」,形容他在今次修例事件中「頻頻向外國勢力搖尾乞憐、乞求干預,是挑戰『一國兩制』原則底線和破壞香港繁榮穩定的禍首之一,從根本上不符合參選人須擁護《基本法》和效忠香港特別行政區的資格要求」。

港澳辦扣帽子 為北京煞停區選作部署

如果說政府按劇本進行,取消黃之鋒的參選資格,替北京「掃雷」,然後讓選舉繼續,看來已經是一個很天真的想法。今次港澳辦將「少數暴徒」、區議會選舉和「奪權」扯在一起,可謂想像力出位破格。本來,基本法第97條明確指出:「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織,接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢,或負責提供文化、康樂、環境衛生等服務。」既然區議會在香港只是非政權性的諮詢組織,何解北京突然會將區議會選舉視為奪權之路?

港澳辦扣這一堆帽子,除了是要為北京出手煞停區選製作理由及作出部署,也沒有其他更合理的解釋。這陣子陸陸續續有建制派人士出招向特區政府或公開要求或私下放話,要為押後甚至取消選舉的決定定下死線。同時,又有報章頭版刊登一個廣告,以一群市民的名義作「緊急呼籲,暴亂未止,選舉須停」。中共四中全會後,北京更要事事介入,以彰顯其「全面管治權」,而且必有一些強烈的動作,在國家安全的旗號下,以止暴制亂之名製造一個又一個稻草人再將之剷除,在兩級議會壓縮反對力量,也許符合這個「新時代」的領導口味。

取消選舉只能激發更大政治危機

可是,上述政權的邏輯,在香港並沒有什麼市場。香港人十分重視這一次選舉,期待在11月24日一人一票表達對時局的意見。本地幾乎所有報章的社論都不同意押後或取消選舉,當中道理顯而易見。在目前社會氛圍之下,政治誠信破產、香港人對政府的信任度負值,對當權者來說,這次選舉也充滿不可確定的因素,包括400多萬選民中有近40萬是新登記的選民,也包括全部452個選區都有競選,換言之「民意大象」不再是各有各說的參與遊行人數,而是可以量化成「建制vs.非建制」的指標,也是對香港管治情况的一次全民投票。口口聲聲說尊重民意、聆聽市民、尋求對話、實事求是的林鄭月娥和她的政府班子,其實可以很正面的面對選舉結果呈現的事實,但即使作最壞的打算,建制輸掉了一半議席,非建制多了行政長官選舉委員會的117張入場券,再加上明年立法會多一個功能組別議席,結果還是跟北京想像出來的「奪權」相差十萬八千里。明乎此,押後甚至取消選舉,結論只能是激發更大的政治危機。

筆者留意到即使選舉管理委員會數度揚言要「確保公共選舉在公開、公平和誠實的情况下進行」,選管會從來無表明不認同個別政黨延遲或取消區議會選舉的呼籲。選管會成立的「危機管理委員會」的操作透明度低、問責低。政府倘若押後或取消選舉,即使交由選管會代為操作,皆不會得到國際社會和香港人的同情諒解,而會被理解為政權去衝擊一場正在香港舉行的選舉,為了保障個別黨派和自身的利益,以「選舉不公」之名來剝奪香港人的公民和政治權利,這才是真正的奪權——是政權奪去人權的詭計,所以必須立即制止。

不能只將「公開公平誠實選舉」作為口號

如果選管會主席和委員不欲看見自己作為一個獨立、非政治和中立的法定機構,要為迎合政府和個別政黨要求去押後甚至同意取消選舉而令其公信力盡失,選管會就必須改變做法,不能只將「公開、公平和誠實的選舉」作為一句口號般重複出現在它的聲明。國際經驗和比較研究已證實,面對選舉暴力,機能提升(capacity building)和公眾參與(public engagement),所謂硬件和軟件要互相配合,缺一不可。選舉管理工作的宗旨,在於保障選舉中公民的權利和自由,對針對候選人的暴力進行具體研判及風險評估,並採取預防及紓緩(prevention and mitigation)的措施,具體情况具體處理,也要有清晰透明具公信力的應變計劃,避免公眾對選舉舞弊產生觀感和猜疑。

有研究發現,當政權發覺選舉結果可能對自己不利,加上對政府的制衡力量不足,便會增加政府和支持者訴諸武力的可能性。而國際選舉觀察組織同時也指出,選舉期間執法部門針對反對派的陣營時,也對候選人的選舉工程造成影響,如果負責公共安全的警察和軍隊政治不中立,會被視為干擾選舉的一股力量。

至今我們見到的,不是特區政府主張「保持冷靜、繼續前行」(Keep Calm and Carry On),而是應北京和本地建制派要求考慮「什麼情况下大家會接受押後甚至取消選舉?」這個引導性問題。既得利益者不願意面對已經有兩次民意調查顯示70%以上的被訪者要求選舉如期舉行的事實,更不願意就今天香港的局面承認自己有責任。作為建制的核心組成部分,建制派一邊說「暴力令選舉不公」,一邊卻盲目擁護制度的暴力和對警權、「愛國愛港」黑社會對香港人造成的傷害視而不見,現在更有聲音指望北京出手叫停選舉,如此看風駛𢃇的,請問又是哪門子的「選舉公正」?

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授、比較管治及政策研究中心總監、選舉觀察計劃成員