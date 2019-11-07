抗美作主軸 援港無新意（文：王慧麟） (09:00)

四中全會「決定」 回應彭斯攻勢

先把視線拉回10月。10月24日，美帝副總統彭斯發表了重要的演說，有人認為彭斯的說話稍為降溫，對香港問題也冷處理等等。但從另一個角度說，一篇演辭之中有14次談及香港。真情又好，假意又好，藉港制中又好，彭斯撐香港的信息相當明顯。上周本欄提到的走向「中美共治」香港的格局，就是指彭斯此演說的戰略目標已經躍於紙上。當然，有人會批評此說法是幼稚及幻想等。筆者不止一次說過，所謂「中美共治」的格局，不是指美帝派人來管治香港，而是指美帝利用國內法的力量，延伸到香港，令香港的重要決策，例如金融以至政治制度，受制於美帝的國內法，令美帝可以有一定程度達至在香港事務上，有最終的決定權。一個好典型的例子，就是美帝的FATCA法例（《海外帳戶稅收合規法案》），令全球銀行都需要客戶申報是否擁有美籍，以處理美籍人士的逃稅問題。然而，香港銀行可否拒絕實施FATCA？當然可以，除非香港的銀行，永遠不做涉及美元的交收及生意，對吧？

因此，四中全會的「決定」，好大程度上需要回應彭斯的攻勢。所以，在「決定」的第12部分，關於「一國兩制」制度體系的論述，就有兩個「絕不容忍」，一是絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為，另一個是絕不容忍任何分裂國家的行為。那麼，有什麼勢力在香港及澳門「搞搞震」呢？「決定」的說法是，要堅決防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，那麼誰是外部勢力？當然最大的外部勢力就是美帝。

北京研判：「反送中」歸咎美帝

由於要防範「外部勢力」，所以就要健全北京對香港行使諸多全面管治權的制度，而且，更要健全香港的維護國家安全的法律制度和執行機制，支持香港強化執法力量。這就是近一個星期，一些人士提出的多種立法的方式，包括《基本法》第23條立法、人大釋法等法律武器。

不少人苦口婆心地說過，香港「反送中」運動的性質是近年北京對港管治，加上特首出現重大失誤所致。正本清源，應抓好問題核心而提出處理問題的方案。但從「決定」的言辭可見，北京的研判是，將「反送中」運動背後的成因，歸咎於美帝。正因為美帝在背後發功，所以北京就要採取法律手段來「健全」國家安全法律體系。而且，更因為彭斯在四中全會之前，大談香港問題，相信更令北京進一步認為，整個「反送中」運動有強大的美帝身影，所以更加要在法律上強力處理香港的國家安全問題。

正因為北京相信，香港「反送中」運動是美帝等國家在背後搞搞震，而不是因為其對港政策出現了偏差（所謂「錯不在我」），所以北京就在「決定」內，堅持過去幾年處理香港深層次矛盾的手法，即是融入中國的發展大局，更積極地推進大灣區發展，發展經濟及改善民生，利用此手法來處理社會矛盾。同時又要加強愛國教育等，以抗衡美帝影響。

看不透本質 斷錯症落錯藥

問錯問題，就會有錯的答案。看不透事物的本質，就會斷錯症，落錯藥。假如「抗美」是北京主事香港官員對「反送中」運動的背後成因的總結，而不願意深入反省及改變其對港政策的偏差，香港社會的矛盾及對立，只會更多，不會減少。

作者是時事評論員