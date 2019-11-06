誰在破壞一場公平選舉（文：梁幸發） (09:00)

第一，是少數激進和暴力示威者。反修例運動自6月爆發開始，由本來和平理性的遊行和示威，逐漸演變成為不斷升級的違法和暴力行為。由最初的非法集結和堵塞主要幹道，到後來破壞港鐵站、砸爛中資銀行和商店及四處縱火，目無法紀，行為令人髮指。市民出門不便，日常生活大受影響，本港經濟甚至正式陷入技術性衰退。與此同時，多個與泛民和本土派持不同立場的議員辦事處亦遭破壞及縱火，當中包括塗鴉、損毁門窗，以至被闖入大肆破壞，令該些議員難以向街坊提供正常服務，被破壞的橫額和其他宣傳物品更不計其數，加上各區連儂牆中的偏頗宣傳和針對性字句，容易對其他候選人造成不公。部分參選人／候選人的街站亦受到滋擾，阻礙參選人與街坊的正常接觸，甚至發生參選人和義工被網上欺凌、抹黑和受襲事件。對於市民在選舉日能否根據其意願行使投票權，實屬一大疑問。

第二，是泛民自身。泛民對於過去數月的違法和暴力行為視若無睹，堅拒與「勇武」割席。泛民於2014年佔中時與本土派割席，以及於2016年旺角騷亂事件中譴責暴力後，於選舉中被本土派狙擊，泛民為了政治利益，拒絕譴責違法和暴力行為，部分身為大律師的泛民人士甚至作出「留案底會令人生變得更精彩」和「暴力有時可能是解決問題的方法」的謬論。泛民議員又於立法會復會後繼續以激進手法阻礙會議進行，以圖博取「勇武」和本土派掌聲，卻使立法會積壓大量法案和撥款申請，香港社會亦陷於半癱瘓，近日香港建造業總工會發表薪酬調整報告，宣布15個工種自11月起全面凍薪，更是2007年之後首次。泛民拒絕譴責暴力，客觀上煽動和鼓吹了針對與泛民和本土派持不同立場的參選人的違法和暴力行為，更使香港陷入前所未有的困局。

第三，是泛民幕後的「大台」。泛民一方面說反修例運動沒有「大台」，然而背後卻存在不同支持泛民和本土派的勢力，當中包括來自美國的勢力，例如有泛民議員於早前訪美，要求美國國會議員支持通過《香港人權與民主法案》，把香港獨立關稅區地位改為每年檢討，並制裁損害香港自由的官員及人士，黃之鋒甚至把18區的選舉主任名單提交美國，要求美國制裁取消參選人資格的選舉主任。本來，香港的獨立關稅區地位，使香港在貿易上被視為另一個體，減低了中美貿易戰對本港的衝擊，但泛民竟試圖游說美國干預一個地方的選舉，甚至要求美國協助制裁香港及相關人士，這種公然連結外國勢力，赤裸裸地損害香港經濟和社會整體利益的行徑，或所謂「攬炒」行為，實在令人匪夷所思。

期望選出真正為港做實事議員

無可否認，泛民和本土派於現時社會氛圍和選舉公平公正性有所影響下，或許佔了上風，然而反修例運動逐漸出現疲態，違法和暴力示威者人數有下降迹象，愈來愈多市民對持續數月的社會動盪感到厭倦，更有不少反對暴力的人敢怒不敢言。泛民和本土派拒絕與暴力割席和鼓吹「攬炒」，筆者期望那些守護和努力建設香港的人，能夠於稍後的區議會選舉中，選出真正為香港做實事的議員，讓社會能盡快重回正軌。

作者是香港青年時事評論員協會成員