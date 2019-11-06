消耗林鄭餘暉 法律武器上場（文：呂秉權） (09:00)

筆者相信，中央領導人接見、支持特首屬慣例，即使閉門對林鄭月娥有批評，亦不會在官方通稿發布。電視畫面所見，在會見時，習近平表情和顏悅色，未至太過嚴肅，畢竟習近平作為東道主，正舉行外賓雲集的進口博覽會，「關門教仔」處理家事不宜太過着迹。再者，中央急欲落實四中全會對港的強硬措施，需要林鄭盡快執行，讓她在位消耗餘暉幹dirty job，以戴罪之身立功，他日如更換新特首，新人上場則不用背負太大包袱。總之，香港正在打仗，北京不想陣前易將，穩住局面後才作人事部署。

習近平打強心針 韓正讓林鄭落實措施

在短暫的接見中，習近平對林鄭月娥說：「香港『修例風波』已持續了5個月，你帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作。中央對你是高度信任的，對你和管治團隊的工作是充分肯定的。」

第一，反修例持續了5個月未止，中央肯定認為不妥。這裏，未知中央的研判到底有多少是修例的問題、多少是示威者的問題、多少是特區政府和警隊的問題、多少是外國的問題？如果特區政府和警隊就是問題的本身，令問題如滾雪球般愈滾愈大，那麼要解決的就是貫徹四中全會精神有關改善治理的問題了；

第二，習近平表達了對林鄭工作辛勞的認同，沒有肯定她的工作幹出成效或成績，這些工作可以是事倍功半，甚至火上加油；

第三，習近平對林鄭高度信任，對她和管治團隊的工作充分肯定，但缺了全力支持行政長官和特區政府依法施政的常態表述。

一般相信，習近平和韓正的分工，前者負責打強心針和鼓勵，後者則負責具體讓林鄭月娥落實四中全會的對港措施。

按照四中全會的公報和人大法工委主任兼基本法委員會主任沈春耀會後說明，有關對港措施包括：

（1）堅持依法治港，維護《憲法》和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度機制，堅持以愛國者為主體的「港人治港」；

（2）完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、全國人大常委會對基本法的解釋制度，依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力；

（3）建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量；

（4）完善香港融入國家發展大局；

（5）加強對香港社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強香港同胞國家意識和愛國精神。

以下主要談頭3條。

「治港者」換血留伏筆 或推「臨時23條」

第一點，完善憲法和基本法的實施制度機制，即以法律和制度釋放中央未用權力，以落實全面管治權，這些權力可以包括讓全國性法律適用香港、審查香港原有法律等；至於愛國者治港，在這次反修例風波中，北京可能認為很多公務員不夠愛國，法官（被當作治港者之一）不夠愛國，這樣的表述為日後的秋後算帳和換血留下伏筆。

第二點，完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制，中央一直認為對特首和主要官員是有實質而非只名義上「守尾門」任免權，在這次風波中，北京有可能對行會、部分主要官員（直接或間接）手起刀落，為特首減壓。

第三點，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，這裏涉及建立和健全，前者是由無到有，後者則是加強現有措施。綜觀北京對港智囊有關香港落實維護國家安全的研究，在香港23條立法前，可以先實行「臨時23條」，活用或加強香港現行的法律來堵塞漏洞。

其他方向可包括，人大代為立法保障國家安全，將全國性法律《國安法》納入基本法附件三再本地立法，讓人大釋法將港獨等問題於基本法保障言論、集會、結社自由的條文中剔除等，總之就設法將法律和制度化成武器拿在手，對付中央想對付的人。

最需治理的是政府自己

不過，香港的問題不是政策不夠硬，而是政策太過一國，犧牲了兩制，加上政府和警隊就是問題的本身，故亂落重藥而不是對症下藥，局面只會更失控。

四中全會談治理，最需要治理的，其實就是政府自己，它往往是問題的根源。

作者是浸會大學新聞系高級講師