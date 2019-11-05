警暴處處區區聞（文：梁美儀） (09:00)

近期前線警員的「豐功偉績」，已是罄竹難書。多個原本是保護和幫助市民的群體，在街頭飽受警員的煎熬。有執行職務的消防員被成群警員推撞包圍，有的則因吸入催淚煙而感不適。

一眾自發帶裝備上街的義務急救員，他們在衝突現場非常重要。當警員在街上有理無理向人群噴射胡椒噴霧、催淚彈或以水炮車射水之後，除了示威者，還有無數記者，不少是無辜路過或旁觀的市民，感到極為不適，多得這些急救員才能快速紓緩身體的痛楚。然而有義務急救員被警方投擲的催淚彈燒傷，有的被警員針對不准戴口罩等等。

大批在衝突現場拍攝的記者，一而再、再而三被警方針對，警員多次向正在拍攝的記者噴胡椒噴霧，甚至作出拘捕。警員經常被拍到在前線直呼記者為「黑記」，請問警方有沒有抓出任何假冒記者的「暴徒」？

還有那些希望在現場緩和警民衝突氣氛的社工、自發跑到街頭的「守護孩子」成員，不知多少人正面吃過「胡椒」和警員粗暴對待。

「止暴制亂」還是「以暴製亂」？

當警員開始敵視在街上保護市民或記錄事實的群體，那意味什麼？他們在與民為敵？

當警員不再理會私人屋苑、各大商場是否歡迎或容許，他們都一往無前衝入這些場所，不管會否弄致人仰馬翻，理不了會否禍及尋常百姓。這種接近失控邊緣的行為，是上頭管不了還是縱容？目的是止暴制亂，還是要以暴製造混亂？當社會失控，政府會否又再動用更鋒利的尚方寶劍？

作者是資深傳媒工作者