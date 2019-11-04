改變法律去令人違法 只會製造羅賓漢（文：鄭立） (09:00)

簡單來說，上個月還是合法的行為，在一個月內在少數人的決策下變成可能違法。

這用意很明顯，就是想透過使用規則與制度，壓縮香港市民行為合法的範圍，使合法變非法，並給予政府人員更大權力去干涉與侵犯市民，現在公職人員隨意拘捕和入侵私人地方已成常態。

市民面對合法行為範圍減少，只有兩個選擇。

第一個選擇是自肅，維持「守法」而接受原本合法權利被奪。

第二個選擇是堅持權利，接受維持權利就放棄「守法」，突破心障成為一個願意為理念以及所相信的正義違法的人。

從歷史看，蘇聯的斯大林就搶掠過銀行，中國共產黨也經常搶掠、殺地主、販毒。

相對而言，香港的抗爭者看似暫時還未有計劃因糧於敵，你可以觀察到抗爭者還是守他們認同的法律，並非完全鄙視法律。

只是他們開始從「遵守所有法律」進化成「只遵守認同的法律，不遵守不正義的法律」，在心態上經歷了巨大的變化。

這些人在一年前，恐怕不少是連亂過馬路、亂拋垃圾都不會的乖孩子。出來遊行也只因為認為是合法，但因為法律被輕易改變，加上輕易被拘捕和被粗暴對待，他們只是維持過往的行為，在這一年間都「被違法」，成為了「違法者」。

這結果令他們質疑自己一直的守法是否有價值，也令他們瞬間有了違法經驗。人類對很多事情，只要有了第一次經驗，就如吃了禁果，就突破了心障，不會再是禁忌。

而這幾個月，恐怕已有數十萬甚至百萬的人，消除了對法律的信任，也消除了不違法的禁忌。

別小看這個變化，當大家不再認為法律有正義性後，人們慢慢會進化成基於良知而勇於違法，也就是「羅賓漢」或「俠盜」的觀念會興起。

即使一般市民未必敢犯法，在觀念被衝擊後，也會從慣性協助警察，去到消極，甚至變成妨礙警察。當你隨便改變法律，正義就可能傾倒去法律的對立面。這不是政府和支持者聲嘶力竭的大叫自己合法就是正確、別人違法就是不對，「圍爐打飛機」就解決的，否則羅賓漢的故事為何傳誦多年？羅賓漢正是被崇拜的違法者。

引用柯爾伯格的「道德發展階段理論」，把法律當成對錯的標準是低層次的道德觀，而道德觀發展到下一層次，將會把理念超越法律。

香港人在這方面的變化已經不可逆，政府的行為徹底的改變了香港社會，但恐怕不會是政府想要的方向。一個到處都是「羅賓漢」、「蝙蝠俠」以及他們支持者的社會，不會再是過去那個疼愛法庭的香港，而是另一個世界。

但是，也不能否認，某程度上香港市民有相當數量被「強制進化」了，可是以一個大格局而言是好事吧。

作者是專欄作家