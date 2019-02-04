智利危機：地鐵加價30披索背後，是30年不平等（文：Alejandra Villanueva Contreras） (09:00)

智利首都聖地亞哥地鐵的票價上漲，引發了10月6日由中學生領導的抗議活動，它展示了右翼政府糟糕的衝突管理技巧。大規模的逃票很快被視作罪行，從那時起，政府官員開始自掘墳墓。從學生抗議開始的這場運動，演變成憤怒群眾上街的大規模示威。

人民的不滿不止是因為加價30智利披索（約0.32港元）；而是涉及30年來結合持續經濟增長與結構性不平等的模式。由大舉逃票而起的運動，達至全國範圍暴力與和平抗議，要求總統塞巴斯蒂安．皮涅拉（Sebastian Piñera）辭職。起初，當社會不滿情緒爆發時，政府官員稱示威者為「罪犯」。10月19日晚，皮涅拉宣布「國家處於戰爭狀態」，其後在聖地亞哥連續7晚實施宵禁，直升機聲響徹城市上空，巡邏中的軍人向手無寸鐵者開槍。全國16個地區中，當局在13個採高壓政策，施之以暴力。

社會裂痕46年前已出現 民主時期繼續加深

總統先後宣布進入緊急狀態和戰爭狀態，這對我們來說並不新鮮。政府中人曾支持獨裁統治期間的大規模殺戮和酷刑、數以千計的「被失蹤」，以及造成妻離子散多年的大流放。在我國長達17年的獨裁統治期間（1973至1990年），新自由主義模式得以實施。而憲法的支持更令制度上的變革變得非常困難。新自由主義苛政受美國政治力量的密切關注和財政支持。他們一直尋求控制整個拉丁美洲。運籌帷幄的經濟學家被稱為「芝加哥男孩」，因為他們曾就學於芝加哥大學經濟學院。智利多年來一直是美國的寵兒，但現在經濟和政治危機四伏、破綻百出。

在抗議和示威期間，許多地鐵站被破壞。直到現在我們還不確定是否所謂的「罪犯」縱火燒站。非主流媒體和平民百姓都想知道，為何政府已動用數以千計警察，地鐵站仍缺乏保護。最新調查報告稱，大火始於禁區，令「政府縱火」的說法滋長。這還沒得到證實，但是流傳的許多視頻顯示，警察打扮成平民，將汽油彈扔入超市、巴士和公共設施。人們還譴責打扮成平民洗劫蔬果市場的警察，而大型媒體則繼續廣播公共財產如何受破壞，並將掠奪和盜竊歸咎於貧困地區的人。

政府的策略一直是將自身的政治責任歸咎於個別人士。有口號說不平等存在了30年，然而，社會裂痕早於46年前的獨裁時期出現，並隨經濟模式帶來的個人主義和消費主義，在民主時期繼續加深。在這30年的民主時期中，貧困地區充斥毒販和毒品交易，伴隨可怕的隔離教育——富人可以接受良好教育，而窮人則聽天由命。搶劫的確是事實，但人民不應受譴責。30年來，弊政塑造了沒有政治教育和階級意識的國民。

請緊記，智利是經合組織中最低工資的國家之一，有着世界上第四最昂貴的高等教育（2015年）。根據世界銀行和Fundación Sol，在智利，1%的人口擁有該國33%的財富，一半的人口月入低於550美元／500歐元；50%領取退休金個案中，長者被置於貧困線以下（月入少於204美元／182歐元）。在一個生活成本與某些歐洲城市相近的國家，這些收入並不足夠，甚至使人們以信貸方式購買食物，使他們的累計債務增加更多「零頭」。

同時，上層階級和最富有的群體在美國風光般的郊區過寧靜一人般的生活，去一塵不染的購物中心，享用私人診所和學校。由專政時期（註1）到恢復民主後，他們都有能力負擔所有私有化服務費用。皮涅拉當然是這特權集團一員，當抗議活動爆發時，有人看到他在聖地亞哥最富有地區之一的一家高檔飯店吃薄餅。《福布斯》2019年指出，皮涅拉是智利最富有的人之一，但在他虧欠國家的30年稅款中，他只交其中3年。這使他成為最大偷稅漏稅者，也使他無權像他堅持那樣，稱學生為罪犯。

新生代毋懼國家暴力 要看到長輩恢復尊嚴

10月19日起，儘管有軍力、暴力和大火，全國各地每天仍在舉行抗議和示威。晚上上街的主要是年輕人，他們不認可政府的鎮壓，因他們看見祖父母輩一生在不穩定職位中辛勤工作，僅掙可憐薪水，退休後領不堪的退休金，走上絕望自盡之路（註2）。新生代毋懼國家暴力，確實冒着生命危險，要看到長輩恢復尊嚴。

這座城市被暴力示威者縱火焚燒，但目標建築物和紀念碑象徵着失控的新自由主義政策。這令我們每天都掙扎求存。大型媒體（報章El Mercurio de Valparaiso）大樓被毁，因為在我們長達17年獨裁統治期間，它們曾是（現在仍是）國家暴力的幫兇。剛開始時，大型媒體迷戀報道搶劫，呈現破壞情况並傳播對供應短缺的恐懼，而沒告知和報道軍隊在頭3個宵禁中令多少人喪生和受傷。後來，官方媒體改變做法，開始傳達國家實際情况，並分享人們真正關切和要求。社交媒體的廣泛應用使非官方和非主流媒體領先，而如今，官方媒體似乎別無選擇，只能報道事實。

千計嚴重受傷 百計性暴酷刑個案

智利國家人權研究所（INDH）最新報告說，在抗議期間死亡的約20人中，5人被國家特工（警察和軍人）殺害；1574人因實彈和橡膠子彈等嚴重受傷；橡膠子彈造成157人眼部受傷或完全喪失視力；4316人已被捕，許多人仍被拘留，而法律行動過程不明，475人是兒童和未成年人；超過100項針對性暴力和酷刑（包括被迫脫衣、肢體騷擾、強姦和毆打）的法律案件正在調查。該報告還譴責不合理使用暴力和警察殘暴行為（濫用催淚煙和其他混合有毒液體）；用覆蓋有毒化學物質的橡膠彈直射示威者，可致快速感染；街上還有不明身分的警察和軍官。至今有約20人失蹤。一開始新聞沒報道過這些濫暴，但隨着人權侵犯指控出現，媒體必須報道INDH提供的最新數字。婦女事務部長隻字未提，女權組織要求她辭職。美洲人權委員會（IACHR）原擬10月28日訪問，但在未另擇日期下被取消。

120萬人要求新經濟模式新憲法

10月25日智利自獨裁時期後最大的集會，自發出席的參加者事前受一個Instagram的報道（或如報道所述）感召。120萬人聚集在主要路口，象徵性地分開聖地亞哥的富人與貧人，表現出對平等的熱切追求，並要結束或重新制定當前的經濟模式。現在有120萬人要求制定新的憲法，以實現深刻的社會和經濟變革，並追求如下社會議程：要政府顯示維護基本人權、讓人民過上有尊嚴生活的意願。這對企業精英產生非常深遠的影響——因為他們已投資了——並且相當投入於——使他們變得非常富有的模式。

皮涅拉本來癡迷於推銷政治穩定和看似經濟持續增長的宜居國家形象，但現已結束。原擬本年底在智利舉行的兩大國際會議（聯合國氣候變化大會(COP 25)、亞太經合組織(APEC)峰會）、總統呈現智利做得多好的平台，已成一場夢。它們都因皮涅拉自行宣布的戰爭而取消，現在沒有人希望到訪一個充滿突擊隊的城市，這些突擊隊壓制聚在一起敲鑼打鼓的抗議者，直到警察到達並爆發暴力。

我們不知道接下來幾周將會發生什麼，但抗議活動似乎還有很長的路要走。日前，國會議員一直在討論和批准法案，其中一些已放6年，或是更早前提交。大型媒體做法有所轉變：由不斷呈現暴力畫面嚇人，到展現更樂觀的願景，並站在大多數示威者一邊。早晨節目上，30年來一直維持搜刮財富的新自由主義模式的政客，突然聽似第一世界的社會民主主義者。

由於上述所有原因，人們表示懷疑；現在，我們比以往任何時候都更要求真正參與涉及我們所有人的事務：工作條件、退休金、教育、住房、醫療保健等。正如智利記者辛德勒（Mirna Schindler）所言，隨着最近的抗議活動，很明顯的是，我們的日常生活，與統治我們的最重要文件——憲法，之間有着密切關係。這份文件令我們的政府和政客用我們的生活來做他們的生意，人們希望對此有發言權。

註1：智利是1981年以來唯一食水私有化的國家——皮諾切特獨裁統治的遺產

註2：〈隔離、經濟問題、社會排斥和痛苦的疾病：影響長者自殺的危險因素〉（西班牙文），智利參議院網頁（bit.ly/2JKWck5）

作者是智利社會人類學者、西悉尼大學文化與社會研究所博士候選人