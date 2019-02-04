對施政報告的期望和失望——You ask for bread, only stone you get.（文：周永新） (09:00)

今年市民對施政報告有什麼期望？過往，施政報告未公布前，總有不少政黨和民間組織提出要求，但今年除民建聯和社區組織協會外，沒有什麼團體召開記者會公布他們的建議。市民對今年的施政報告真的沒有期待？這又未必。市民最盼望的，是特首能趁發表施政報告的機會，向市民交代這4個多月來香港發生的事——為什麼一條法例的修訂，竟然引起這麼大的風波，甚至把香港推向毁滅的深淵？為什麼特首多次重申有責任帶領港人走出困局，但復和的曙光卻離港人愈來愈遠？

特首沒有趁機交代修例風波

市民對施政報告的期望，明顯落空了！在施政報告中，特首對修例風波的取態，完全如以往一樣——譴責示威者的暴力、讚揚警務人員嚴正執法。但對於風波為什麼發展到了今天的地步，特首卻隻字不提，只把「打爛香港」的責任，完全推在激烈示威者的身上。特首這樣做，不但沒有回應市民的期望，只會增加他們的疑惑和不安。

至於社會裏的深層次問題，特首有否在施政報告中提供解決方案？香港地狹人稠，住屋困難如特首形容的，是存在已久的「老、大、難」問題。今年施政報告着墨最多的是土地和房屋供應。平心而論，政府總算顯出一點誠意，例如要運用《收回土地條例》收回私人土地、預留50億元增加1萬個過渡性房屋單位，及透過關愛基金為非公屋、非綜援低收入住戶（N無人士）在下財政年度先後發放兩次「一次過生活津貼」（政府形容這是租金津貼，但發放給N無人士的生活津貼，是因他們未能受惠公屋免租和綜援雙糧等措施，不一定是要協助他們交租）。

特首未能紓解市民住屋困難

特首在土地和房屋供應方面做了這麼多，又是否符合市民的期望？筆者在這欄多次指出，市民期望的是政府能夠解決他們住屋的困難，但特首自上任以來，重點卻放在協助市民置業。一直以來，市民要置業，靠的是私人物業市場的供應，私樓若然供應充足，樓價不會拾級而上，市民置業也不用承擔沉重借貸。私人物業市場之外，政府也有協助市民置業，主要是透過居屋計劃讓經濟有改善的公屋居民成為業主，但政府的用意是鼓勵他們騰出單位，轉給輪候公屋的市民，也讓沒有能力購買私人樓宇的市民有機會置業。居屋計劃的目的，並不是要業主因此致富，更不想他們利用自己的單位在市場上炒賣。

香港與新加坡的房屋政策有別

常有評論說：新加坡有組屋，政府協助國民購買，香港為什麼不可仿效？須知道，香港與新加坡的房屋政策是有分別的：新加坡自1965年立國開始，政府的公共房屋政策就以置業為主導，但香港的公共房屋政策，1953年開始就是要解決市民的住屋困難。這樣，今天香港的公共房屋政策可以改弦易轍嗎？當然可以，但這是重大政策的改變，政府必須審慎行事，也必須明白箇中涉及的風險：

第一，香港的房屋政策一旦以置業為主導，難免忽略輪候入住公屋市民的住屋需要。今年施政報告中，特首也覺得申請出租公屋的輪候時間太長，希望年長和家庭申請者能於3年內獲配單位，但施政報告沒有提及出租公屋加建的數字，輪候時間又怎能縮減？

第二，以置業為主導的房屋政策不會減少社會怨氣。特首和有關官員多次說：香港積累這麼多怨氣，原因是市民在私人市場上買不起貴樓，所以政府新增「綠置居」、「白居易」、「首置盤」等計劃，目的就是要消除渴望置業市民的怨氣。今年施政報告更推出放寬首置九成按揭的安排，進一步讓儲蓄不多而想置業的市民可以一嘗做業主的滋味。

政府這樣就可減少民怨嗎？港人所以熱中置業，因除非符合資格申請公屋，沒有置業的市民要長期忍受加租之苦，香港的租客並不如其他地方一般受到保障。不過，置業以後，市民的怨氣就可消除？其實，市民所以含怨，是他們發現，就算自己有能力置業，往後的日子，還不是一世做「樓奴」——為了一個無法一家人舒適生活的單位，自己卻要一生負上沉重的借貸。九成按揭是福是禍？特首可知拿出一半收入供樓的市民的感受？

第三，政府協助市民置業，真的可以增加他們對香港的歸屬？特首和官員的想法是：香港是我們的家，擁有自住物業的市民應該更愛惜這個家。他們又指，新加坡約八成居民住在有自己業權的組屋，這是新加坡社會穩定的重要元素。不過，擁有自置居所的港人就會更珍惜香港這個家嗎？過往決定移居外國的香港市民，例如在上世紀80年代移民離開的，不是大多擁有自己的物業？又如最近傳聞的移民潮，有此意思的，看來以擁有自己住所的居多。市民是否珍惜香港，與他們是否是業主，看來沒有直接關係。

置業主導不能解決「蝸居」問題

最後，施政報告建議房委會出售餘下4萬多個租置公屋單位，是變相拱手把這些單位交給市場，與新加坡的組屋並不相同。新加坡的組屋有嚴格的轉讓規定，價格不但受到控制，且不可以在市場上隨意買賣。香港出售的公營房屋只有轉讓年期的限制，一旦補回地價（新措施容許不補地價也可出售），單位可以在市場上自由買賣。特首的房屋政策雖讓更多基層市民擁有自己的居所，但他們的住屋狀况未必有改善，特別是租置公屋的業主，住的仍是自己的單位，卻要拿出一筆不少的錢購買。這樣的房屋政策，可以解決香港住屋困難的深層次問題嗎？

對於施政報告，市民期望特首對修例風波有所交代，迎來的卻是特首對示威者的暴力再一次的譴責；市民期望特首解決他們的住屋困難，得到的卻是置業的方便。這樣的施政報告，確實不一樣、不因循、不守舊，簡直是別創一格，就如西諺所云：「求的是麵包、得的是石頭。（You ask for bread, only stone you get.）」

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授