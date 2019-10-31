不斷更新的裝備（文：梁意） (15:00)

先談警方所用的各種武器對記者身體造成的傷害。在未轉用高規格防毒面罩前，落場採訪的記者不少都因催淚彈而出現腹瀉及肚痛的身體反應，呼吸道不適情况也嚴重，例如久咳不癒。及後安排記者全面使用覆蓋全臉的防毒面罩，情况改善，但9月中再調查，發現問題仍未完全解決，有個別記者每次接觸催淚彈後都會腹瀉，最長腹瀉3日，其餘時間持續一至兩日，另有記者出現皮膚反應，包括出紅疹或濕疹。

不要再做記者？

催淚彈以外，另一大問題是胡椒噴劑。防暴警員近月對記者的態度愈來愈見敵意，本報記者多次被突如其來「噴椒」，即使記者已應警員要求「上番行人路」採訪，仍不能倖免被噴，有女記者被噴椒入眼，眼腫兩天，亦有男記者被噴椒入眼要看醫生，其後我問他醫生怎麼說，他說，醫生着他不要再做記者。那一刻，我無言。

情况嚴峻，為保障同事的健康，我要求落場採訪示威活動的記者全天候戴着護眼罩，以免「中椒」。但問題層出不窮，警方開槍的頻率不斷增加，以真槍實彈射中中學生，亦有印尼記者被射盲眼，公司於是急忙安排訂購保護效力較佳的護目鏡，亦加緊處理避彈衣的訂購，以至因應汽油彈彈如雨下，也研究過防燃衣的選擇。

精神創傷更難治癒

另外，水炮車噴曬顏色水所混入的催淚水劑，濃度愈來愈高，最初曾考慮購買即棄雨衣，但其後有其他媒體的記者穿著這類雨衣中汽油彈，火沿着雨衣蔓延，念頭一下子被打消。正如一開始所言，為記者安排採訪示威的裝備是一場不斷的進化與學習。

不過，最難處理的不是硬件採購。一個多月前，本報安排了兩位精神科醫生來到《明報》辦公室與記者交流創傷壓力後遺問題，有多次到示威現場採訪的記者道出示威採訪對他們的心理影響，有人睡不安穩，有人重回示威現場會感到驚慌，有人會在日常生活時突然嗅到催淚彈的味道，也有記者在經歷槍林彈雨後，返家哭泣。

在人力緊張的採訪部，管理層作出調動，盡量減少後遺嚴重的記者到示威現場採訪的頻率。總的來說，每天在《明報》網上及報章刊登的反修例示威報道，都是記者冒着身心受創風險寫成，目標只有一個，就是把真相展現，及擔當起監察社會的責任。

（原文刊於2019年10月30日明報世紀版）