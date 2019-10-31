走向「中美共治」的格局（文：王慧麟） (09:00)

彭斯對中政策演說 須與去年演說對比

另一方面，上周彭斯的對中政策的演說，必須與去年他的相關演說進行對比。去年彭斯的演辭，較多的是批評，中國利用其政治經濟及軍事的龐大力量，意圖改變世界秩序的企圖心，以及侵侵政府的應對。這是一篇相當大格局的演說，當中說到有關中國的宗教自由，以及支持台灣的部分，已經算是比較微觀的討論，但都是個別段落輕輕帶過。一年過後，上周彭斯的演說，應是去年演說的工作盤點以及未來對中政策的展望，因此今年的演說，開始談到具體操作及政策了。

上周彭斯的演說，有3個部分說到對中政策的核心（又或者施壓重點）。第一，彭斯具名提到中國的宗教壓迫，特別提到新疆針對維吾爾族的「集中營」問題。彭斯在演說之後，在與主持對談的環節中特別提到，侵侵非常關注中國宗教自由的問題，所以特別選擇在聯合國，提及全球如何關注宗教自由的對策等。當然，彭斯談的不止是新疆，這個施壓點的背後，是美帝的內亞（Inner Asia）政策，即是中亞地區方面，美帝該如何處理阿富汗以至整個內亞地區的戰略部署。美帝前國家安全顧問博爾頓，非常關注中亞情况，並且曾造訪蒙古。筆者非這方面專家，就留待相關學者及智庫討論及分析了。

第二，彭斯具體提到挺台的政策及目標。當然，自侵侵上台之後，美帝全方面支持台灣的政策，已經說到做到。過去一年，台灣的蔡英文總統「過境」美帝的規格已有不同，美台高層人員互訪，以及美帝對台售武等，均可見美台關係愈來愈親密。不少分析家都認為，侵侵政府暗地裏是想綠營政府連任，以延續美台雙方的合作關係，特別是假如侵侵及蔡英文雙雙連任，未來4年美帝藉台壓中的力度，只會增加不會減少。既然已成定局，彭斯其實也毋須在演說中着墨太多。

特朗普真心支持港示威？ 有極大保留

第三，上年彭斯的演說，沒有談及香港。一年後的今日，整篇演辭，「香港」出現了14次，成為了對中政策演說的重心。一周以來，不少評論都對彭斯的說法有深刻的分析，筆者都不再獻醜了。不過，筆者覺得有3點值得留意：

首先，彭斯提到侵侵挺港，但就期望香港的示威是「非暴力」的。這與近期某些民主派內之社會賢達人士的說法接近。不過，回到初心。當初侵侵並非存心挺港，他確是在心不甘情不願之下才放話挺港，因為他是在國會及民主黨的政治壓力下，才出現政策急轉彎，務求奪回國內輿論控制權，所以才將香港問題與中美貿易談判，綑綁起來。坦白說，對侵侵而言，只要香港示威和平落幕，一旦平靜之後，就可以將貿談與「反送中」脫鈎，把美中貿戰的注意力重回美方的議題：即偷竊知識產權、開放市場、美資回流，以至日後會發生的美中金融戰。侵侵是否真心支持香港反送中示威呢？筆者素來有極大的保留。

若搞代理人政治 莫過於重建民主派「大台」

其次，現在的反送中示威，是所謂沒有大台，更出現傳統民主派失語的情况。由於沒有大台，美帝即使將來通過什麼挺港法案，卻有可能出現，沒有「代理人」在香港有效推動的困境。因此，美帝若要在香港搞代理人政治，莫過於重回過往與民主派的「合作」模式及格局，即是由支持非暴力的「和理非」民主派來主持大局，即是一些人所說的，重建一個民主派「大台」，由大台做代理人，達至一定程度的「中美共治」香港的戰略目標。而且，北京亦都不見得抗拒大台回歸。因為過往二十幾年，北京已習慣於與民主派「又砌又傾」，對大台的套路也相當理解及懂得如何化解。北京對着一堆香港的老對手及舊套路，何樂而不為？

美帝要打金融戰 港局勢最好盡快平靜

最後，一般估計，美帝下一波針對中國的就是金融戰。好多人估計，假如11月份，中美雙方在智利簽署第一階段的貿易協議之後，美帝好有機會針對中國大打金融戰，進一步迫使中國開放金融服務市場。要打好金融戰，香港局勢最好盡快回復平靜，即使示威還是最好和平地進行。如果香港的示威者還在周周「裝修」、日日「私了」，美帝如何開打金融戰呢？

彭斯借用「香港」牌，最終還是回到筆者過往的判斷，即是在香港建立一定程度的「中美共治」的格局。是否如此呢？不要忘記，美帝《香港政策法》的定期報告，下年3月到期了。

作者是時事評論員