眾裏尋他DQ人 國策打擊黃之鋒（文：呂秉權） (09:00)

選舉主任有配合國策之嫌

以下的情况，曾在內地五年一度的基層人大選舉發生，筆者歸納如下：

（1）帶走或禁錮沒受祝福的參選人，令他們無法取得提名入閘；

（2）恐嚇參選人及其家人致退選；

（3）對聯名支持某「獨立參選人」的選民施壓，令其撤回聯署；

（4）搞秘密投票，流動票箱基本上只讓支持官方候選人的選民投票，非官方支持者則不知投票時間、地點，甚至連選民證都拿不到；

（5）明示、暗示選民只能投票支持官方候選人；

（6）由於內地選票有「另選他人」一項，不少無法進入官方候選名單的「獨立人士」，以此為後着，希望支持者在此欄寫上「獨立參選人」的名字。有「獨立參選人」在小選區得到左右大局數目的選民支持，可能夠票當選；但投票前一晚，小區選民人數突然大增200，官方說之前有遺漏登記的選民需緊急補上。於是，「獨立參選人」支持度被大幅溝淡，最後敗於官方對手。

以上干預和操控只有一個目的，就是要DQ官方不屬意的參選人。

這次香港的區議會選舉，臨陣換人、一再拖延、眾裏尋他DQ人的選舉主任大有配合國策之嫌，與內地接軌。

黃之鋒是內地心腹大患

內地的鬥爭文化針對打擊一線人物，有時放生二三線人士，希望可生分化之效。

黃之鋒對內地而言是心腹大患，有所謂的「黃之鋒現象」，即「未成年人的過度政治化和香港政治文明的異化，政治上的精緻功利主義突破成年人範圍的限制」（田飛龍，《廣州社會主義學院學報》，2019年第二期），簡而言之，即黃之鋒有突破成人的政治潛能，北京分分鐘「估佢唔到」。

黃之鋒的政治潛能，在於他的群眾基礎、口才、辯才和行動力等，北京視他為香港政壇的「明日之星」，只要讓他進入制度遊戲，建制派對手將沒有好日子過，說道理說不過他，鬥機智則相形見絀。

再者，黃之鋒的國際關注和聯繫亦是北京介意的地方，與其長痛不如短痛。

為此，黃之鋒的北京「銜頭」，由反國教黑手，佔中頭目，亂港、賣港分子，慢慢進化成港獨組織頭目、美國代理人等。

北京明知此時DQ黃之鋒會令局勢火上加油，但它明知而為，相信北京評估過，DQ黃之鋒的「好處」，蓋過短期可能出現的震盪。

不過，這個錯上加錯的決定，同時DQ了無數香港人，人心愈走愈遠，香港注定更加難管。

作者是浸會大學新聞系高級講師