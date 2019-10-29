亂頒禁令 法治蒙污（文：劉進圖） (09:00)

只保護一邊 明顯有失公允

（1）執法不公——保護個人資料私隱，是香港法例的要求（香港法例第486章），保護對象包括每一個市民，私隱專員、警務處、律政司等執法機構，怎可以只針對警員被「起底」申請禁令，對揭發警員涉嫌瀆職的示威者卻視若無睹？這樣選擇性執法，怎能說服市民符合公義？

（2）範圍太寬——刻意披露大量警員詳細資料，如住址及孩童就讀學校，令他們及家人受滋擾，與偶然披露個別警員姓名或編號，以收監察制衡之效，性質截然不同，影響雲泥有別，禁令卻不分輕重一網打盡，焉能服眾？灰色地帶如此多，現實上如何執行？

（3）豁免欠奉——廉署調查保密法例設有兩項豁免，乃「合法授權」和「合理辯解」，《禁蒙面法》動用緊急狀態權力，也設合理辯解，並列明若干情况屬合理辯解，如專業工作需要，「禁起底令」卻不設合理辯解，極易誤中副車殃及無辜，例如記者採訪警民衝突、市民公開收集資料作刑事抗辯，或預備向監警會投訴，都可能涉及對警員「起底」，禁制令不分青紅皂白一概封殺，怎算合情合理？

易誤中副車 虛有聲勢無實效

（4）過程草率——港大校委會向法院申請禁制令，阻止商業電台及其隱密消息來源披露校委會機密討論，法院容許多個受影響團體（如記者協會）以法庭之友身分參與聆訊，基於公眾利益提出抗衡港大校方的意見。這次政府申請禁令，法院沒有邀請專業團體（如大律師公會）協助，單憑警隊一面之詞便頒下禁令，這樣草率審批，難免損害法院聲譽。

（5）效用成疑——利用互聯網收集及披露大量個人資料，是讓全球政府都頭痛的難題，香港本地的禁令，無法阻止網民匿名在海外網站爆料，也無法堵截經加密傳播的社交通訊，比較可行的對策是由私隱專員出面，聯絡各大網絡搜尋器公司及社交通訊平台，尋求他們協助，刪除有真實危害風險的信息，同時向以本地域址繼續傳播這類信息的公司和個人發出執行通知，違反執行通知的便依法檢控，這種針對具體個案的做法，既符合私隱法例原意，執行上也較易收效，捨此正途而走捷徑申請禁制全世界，虛有聲勢而無實效，簡直愚不可及。

作者是資深傳媒人