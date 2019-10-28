2019施政報告——20億推動電動車計劃，有效嗎？（文：熊永達） (09:00)

首先，政府願意投資推動電動車，改善路旁空氣質素，肯定是好事，應予支持和讚賞。但，錢是不是用得其所和是否有效，應搞清楚。先分析這措施的背景。按這建議措施，環保局在推動電動車的決策上，作了3個抉擇，一是先行推動私家車電動化，二是電動化的關鍵在於充電基建，三是業主立案法團和管業處是主要持份者。這3個抉擇是否恰當，這裏一一討論。

營業車是主要廢氣源 私家車份額低

推動電動車的初心是為改善空氣質素，減少空氣污染導致的疾病，令民眾受益，同時減少政府醫療開支。因此，政府出師有名，20年來，政府一直資助一些私營公共交通車輛，甚或私營商用車更換減排設備，市民並不反對。但當政府以全免首次登記稅形式資助貴價電動私家車，市民強烈反對隨之而起。反對的主要原因有二，一是貴價私家車屬真正的有錢人所有，政府巨額資助有錢人，引人反感。二是私家車佔導致路旁空氣污染的份額低（根據環保署資料，私家車尾氣排放佔粒子和氧化氮兩種主要廢氣的總排放量不及10%），就是所有私家車電動化對減輕空氣污染都幫助不大，營業車是主要的廢氣源。政府首先用20億資助私家車電動化，是怕難取易，以盡快取得多電動車數字作交代。用正面的說法，政府採取了先易後難的方法，先行起步。這樣的取態是不理想的，因為效果不大。當政府願意動用20億資助私家車，是否應該起碼動用40億，以至100億（以廢氣佔有率計算）資助推動商用車電動化呢？商用車電動化的困難，將來再討論。

政府資助多是兩電工程支出

電動車的廣泛使用關鍵在於：（1）有足夠續航力和適用的車種；（2）有足夠充電設備；（3）有充足的技術支援，包括修車和修理充電設施的技工。近年歐洲、美國、日本，尤其是國內的車廠都已生產電動車，承諾若干年後不生產汽油或柴油車，那電動車種愈來愈多，也愈來愈便宜，現時車價已甚有競爭力。而每間車廠和代理商都會搞好銷售和售後服務。現時香港就只是充電設備「大落後」，成為電動車能否廣泛使用的樽頸。

充電設施包括足夠供電量的電纜和合適的充電樁。電纜當然要港燈或中電兩間專利公司鋪設。兩間公司在商言商，當然要收錢。政府現在所講會資助的充電基礎設施，應該是只包括電纜及相關的電線安裝，並不包括充電樁。因為現時充電樁的制式未有劃一，3種主要制式是歐洲、日本和國內，每部電動車有別，充電樁只能由車主自行安裝，慢充最平，快充最貴。因此，政府資助的20億元，大部分應是兩電工程的支出。

有車位業主屬少數 如何令大部分同意？

其實，電動車能廣泛使用，最理想是家裏和街外都有可用的充電樁。家裏的可在回家時用，街外的可以在電量不足時作補充用。政府資助的20億只是用作住宅樓宇內的設施。政府相信，現時的電動車種的續航力平均在200公里以上，在家裏充電，應可應付一天的行程。

在現有住宅樓宇安裝充電設施必須要業主立案法團同意。政府規定20億元的先導資助計劃要由業主立案法團或其管業公司申請是合理的，因為一定要有用家的同意，設施安裝後才會有人用，若沒有用家，安裝好的設施就是浪費。難題是，住宅樓宇只有不多於10%的業主有車位（根據城規指引），那如何能令大部分業主同意為少數有車位業主提供方便呢？這就是這個資助計劃成敗的關鍵。筆者相信大部分業主必須在不承擔額外支出，甚或可有少許利益的情况下才會接受，畢竟，利人利己的事較利人損己的事容易辦。

用者自付 有利益一方應承擔風險

環境局將會諮詢持份者制定資助計劃的細節，筆者在此提議一些方向，供各方考慮，希望玉成其事，公帑用得其所。我認為計劃應按用者自付原則，有利益一方也應承擔風險。因此，筆者提議：（1）有車位業主必須自行安裝充電樁；（2）政府資助只限於樓宇外的電纜和連接到車位的電線工程；（3）電力公司也須承擔部分成本，因為日後電力公司多了用家，電費收益會增長；（4）政府應全數資助業主立案法團由於要處理充電設施的安裝而導致的支出；（5）使用電動車的車主要繳交額外的管理費給業主立案法團，以補償日常管理的支出。由於法團有經常的收入，可減少加管理費的壓力，有利爭取沒有車位的業主對計劃的支持。

但願香港在紛擾中還能前行，趕上可持續發展的尾班車。

作者是香港運輸研究學會資深會員