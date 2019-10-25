《新加坡公約》和香港的機遇（文：周靈） (09:00)

亞太區國際爭議解決中心的爭奪

長期以來，新加坡和香港在國際爭議解決服務中各有優勢，並一直以來被視為一時瑜亮的競爭對手。隨着「一帶一路」發展，新加坡憑藉自身在金融、貿易、法務等領域的專業服務優勢，成為「一帶一路」輻射東南亞的樞紐和基站。因此作為爭議解決的選擇地，新加坡一直備受國際商事主體的青睞。新加坡國際仲裁中心（SIAC）是全球最主要的仲裁機構之一，其中麥士威議事廳（Maxwell Chambers）更成為全球首個綜合性的爭議解決場地，提供先進的審理設施及高水準的爭議解決服務。為配合調解在商事領域的發展，2014年新加坡成立了新加坡國際調解中心（SIMC），是SIAC和新加坡國際商事法庭的補充。通過這3個實體的建立，新加坡為涉及跨境爭議的當事人提供一整套爭議解決方案。

同樣，香港在國際商事仲裁領域已有深厚根基，香港國際仲裁中心（HKIAC）早已提供一站式的爭議解決服務，服務範圍包括仲裁、調解、審裁及域名爭議解決，其仲裁規則亦是市場上最現代化、最全面的規則之一。加上與時俱進的仲裁立法和機構仲裁規則的修改，包括澄清所有知識產權爭議均可透過仲裁解決，使其國際商事仲裁生機勃勃。調解方面，香港建立了一個良好和穩健的監管制度框架，包括《調解條例》、《香港調解守則》、CEPA（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）調解機制、香港調解資歷評審協會，及出現愈來愈多的調解服務提供者。

香港的落後

但在近幾年發展中，香港作為爭議解決中心的地位卻有所下降，甚至逐漸落後新加坡。據倫敦瑪麗王后大學公布的《2015年國際仲裁調查報告》顯示，香港是全球第三個最優先被選擇的仲裁地，排在倫敦和巴黎之後，新加坡排名第四。最優先被選擇的仲裁機構排名，SIAC亦排在HKIAC之後，位於第四位。然而3年後，《2018年國際仲裁調查報告》中，香港的最優先選擇仲裁地及最優先選擇仲裁機構排名已跌至第四位，而新加坡及SIAC則取代之，成功在這兩方面佔據第三位。

除排名下跌，相應的法律業務似乎也逐步往新加坡轉移。有律師事務所表明，5年前「一帶一路」倡議剛推出時，其團隊從東京拓展到香港，在港設立了爭議解決業務。由於現在愈來愈多中國企業來到東南亞，新加坡變成解決各種爭議的另一個潛在仲裁中心，其團隊亦在新加坡設立了分部。新加坡內政部長尚穆根在推動《新加坡公約》時曾表示，新加坡希望充當解決國際衝突的亞洲中心，並以此加強自己的區位優勢，如果投資者考慮哪個國家能在亞洲為他們提供安全保障，新加坡將非常具吸引力。另有媒體評論指，相較於香港近期頻繁的反修例活動，新加坡因其穩定的社會和法治環境而著稱，被認為是「安全港」和法律中心。亦有私人銀行家近期收到多個投資者詢問，擔心政治風波會給香港帶來長期不良影響，與此同時更有大量資金從香港轉投新加坡。

擁抱大灣區是香港最佳選擇

新加坡的目標和雄心壯志不言而喻。《新加坡公約》的成立及中美兩大經濟體簽署加入，除了給新加坡帶來名片效應，它同時更可能為香港提供機遇。然而香港要把握這一機遇，卻離不開大灣區規劃和發展。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》對如何推動建立大灣區的多元化糾紛解決機制，作了較詳細闡述。其中作為發展核心引擎之一，香港將建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以輻射帶動內地法律服務的提升。

《新加坡公約》生效後，意味着經國際商事調解後簽署的「調解和解協議」，將得到公約國認可和執行，具有類似仲裁裁決的執行力，將大大促進國際商事主體運用調解解決商事糾紛。作為「一帶一路」爭議解決的主要方式，調解佔據了很大一部分。中國簽署加入《新加坡公約》，意味着中國將承認與執行通過商事調解產生的和解協議，包括大量由「一帶一路」投資建設帶來的各類商事糾紛和解協議。要實現這一目標，除了需本土法律體系配合，還需大量商事調解人才來對接。然而，當前內地法律體制卻還未能跟上這一發展趨勢，不僅沒有商事調解法律制度，更缺乏專業化調解員來承接這部分業務。

這一方面，香港遠遠走在內地前端。香港恰好在幾年前頒布了《調解條例》，並且香港調解員專業化程度高，如果公約實施，前幾年大部分業務可能都流向香港調解員，增加香港調解業收入。另一方面，這也「補充」了內地的劣勢，在香港調解員的滲入中，帶動相關爭議解決體制在內地建立，從而實現共贏局面。根據深圳前海法院反饋，近年來深港跨境調解案件急劇增加，港籍調解員的加入極大地彌補了空缺，幫助內地建立市場化調解服務，為調解員訂立報酬水準，吸引人才加入行業，同時幫助大灣區建立調解體系，以接軌外國及世界。

亦有評論指，新加坡熱切希望抓住「一帶一路」機遇，與中方聯手開發協力廠商市場。新加坡尚且積極尋求與中國大陸合作，香港人民為何不擁抱大灣區？有內地學者解釋，大灣區最終目標是要學習香港，將香港先進制度推進到大灣區之中。何不將《新加坡公約》作為一個契機，在一國兩制框架下率先學習香港商事調解制度，讓香港融入大灣區發展中，享受中國發展帶來的紅利的同時，亦可為打破港人對內地體制欠認識、彼此欠互信等提供一個改善開端？

作者是香港中文大學香港亞太研究所中國法制研究計劃副研究員