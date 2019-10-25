風向轉 飛鳥盡走狗烹？（文：曾志豪） (09:00)

警察藍色水炮射中清真寺，特首、警方展示了過去4個月未見過的迅速低姿態，向清真寺解釋道歉。

特首接受訪問，表示「我支持嚴正執法，但不會盲撐警隊每一個人每一個行動」，然後又提出了「監警會報告年底發表，如果民意仍然不滿，當然有責任尋找其他的調查機制」。幾乎就是說：監警會報告之後，仍有不滿，便會開獨立調查委員會。

建制陣營馬上有反應。專欄女作家發炮，表示林鄭的「不會盲撐警隊論」是「和3萬警察割席」，更語帶威嚇「橋未過已抽板，跌死的人一定有你」。

認定了林鄭要和警隊割席。

兩條政治路線鬥爭浮面

緊接着，「藍營」輿論又發表「禁蒙面法，三人幫責無旁貸」，點明指《禁蒙面法》所以成效不彰，因為林鄭特首、「一哥」盧偉聰和「二哥」鄧炳強辦事不力，未夠強硬，甚至說他們違抗中央旨意。

這些資料攤在面前，我們可以看到畫面：有人不遵從習近平的「香港各界全力支持特區政府依法施政」的方針。香港有兩條政治路線而且鬥爭浮面，一條線希望平亂，另一條線唯恐天下不亂。

林鄭道歉、不盲撐警、放風成立獨調會，全部都是香港民眾訴求，是平亂良方。

批評林鄭的路線完全是「火上澆油」，不單要把林鄭放在警察對立面，甚至連警察內部也要離間為「上級無能連累英勇的下級前線」。

再結合區議會選舉，支持抗爭的政治明星入閘，愛國報章馬上發炮指摘選舉主任把關不力，則更能看到政治形勢：有人想香港亂，DQ抗爭參選人（取消其資格）肯定引發更大騷亂，而林鄭政府希望盡快平亂，順利舉行區選，把街頭抗爭納入選舉體制消化。

哪方勢力得逞？可以看看《金融時報》的爆料：中央傳有意明年3月換掉林鄭，這應該符合大眾預測。接任人選才是「戲肉」，傳聞是陳德霖或唐英年。這兩人明顯不走殺氣騰騰的「上綱上線」，是正常建制派；特別「唐唐」在選舉時走在梁振英的對立面，這是否中央的暗示：「換娥」後，不會走一左二窄上綱上線的高壓鬥爭路線？難道真是「走狗烹」的下場？

作者是傳媒工作者