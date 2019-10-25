「慢半拍」的施政報告（文：蘇鑰機） (09:00)

今年這份施政報告的篇幅很短，以英文版本計（下同）只有約7500字，是1992年彭定康時代以來最短的。相反去年的施政報告接近4萬字，是近30年來最長。其實今年施政報告除了正文外，還有一個3.7萬字的「附篇」，詳述教育、技術、青年、健康、運輸等範疇。

無獨有偶，董建華在2003及2004年的施政報告均只有8000多字，到了2005年才回升到1.2萬字。字數少反映極端時勢，看來特區政府沒有太多時間心思去講施政大計。今年政府面臨的問題複雜，其實應該多講，留待明年才說可能太遲。

房屋土地力度增 比例上多了「I」「We」

今年的焦點在於房屋和土地，延續了去年政府的關注，但和前年的情况不同。今年在這方面的力度更大，好像回歸到梁振英年代的焦點。這幾年的施政報告都有談及經濟，但今年就省略了很多以往的主題，包括工業、創新、技術、教育、學校、一帶一路、長者。在用字上只有一次提到「政治」，比往年更少，其實今年更應多談政事。

英文的一些功能詞，能反映作者的性格取向。如附表所示，今年施政報告中比例上多用了「I」和「We」，令大家覺得作者更「擬人化」和「與眾同行」。「Must」的比例也有提高，顯示了多些決斷。相反「My」和「Should」的比例都下降了，前者減少了自我色彩，後者削弱了指令感覺。

施政報告一般以經濟、民生、機遇等作為主題，特首更喜歡強調一些理念。2017年她標示「同行、希望、快樂」，2018年延續「前行、希望」，今年因應社會情况而提出「珍惜、共建」，這間接回應了政府在危機中想展現的時代責任。

報紙易受立場影響 民意直接得多

附圖列出香港報紙對施政報告的報道和評論。資料來自慧科新聞數據庫（Wisenews），取材來自施政報告發表後的一周，包括了標題有「施政報告」字樣的報道和評論。

2017年有關施政報告的報道評論整體不俗，當然《蘋果日報》明顯偏向負面，親中報章就全力支持，其餘10多份報紙以中立為主，正面比例略高於負面。在2018年，《蘋果》的負面報道比例減少，親中報章就更為正面，其他報紙變得較為負面，可能因為現屆政府的政治蜜月期已過。2019年的報道情况相似，《蘋果》和親中報章的正負比例大致相若，其他報紙也是偏向負面。

報紙對近年施政報告的評價變化不大，但市民方面的評分一直下跌。根據過往港大民意研究計劃及今年進行的民調，前年施政報告有不錯的62.4分，去年跌至48.5分，今年更只有23.3分。報紙的取態易受各自立場影響，民意的表達就直接得多。

林鄭在2017年上任時，其施政報告的特色可說是「鴻圖大計、先易後難」，她着力在創科、工業、經濟、教育、社區等範疇。2018年的施政報告延續上一年的路向，但調整了焦點，更多關注房屋和土地，不再強調創科。到了2019年，施政報告只講房屋土地和經濟。

不回應時局 就錯過問題重點

今年施政報告沿襲傳統，只談經濟民生少談政事。特首在報告中的「前言」和「結語」部分，概括總結了近月社會發生的風波，並重申了政府的立場原則，但只是重複要「止暴制亂」，沒有進一步討論和提出解決辦法。

非常時期需要非常做法，施政報告不回應現時的政治時局，就會失焦錯過問題重點。以往不談政治，可能是香港的政治情况相對穩定，政府專注民生經濟即可。因應時局變化，往後的施政報告可能需要既談政策也講管治。

今年伴隨施政報告有很長的「附篇」，這種做法值得肯定，可以既有明確焦點也兼顧到深度和廣度。不過今年的報告的正文實在太短，容易令人產生無心戀戰的印象。

細看過去幾年的施政報告，給人有點「慢半拍」之感。例如房屋和土地在林鄭上任第一年時，就應多講多做。

管治問題是當今的重點，要有更多回應。今年的施政報告其實有聚焦和建議，但欠缺前瞻。時機容易錯過，如何能夠好好把握，是改善施政和達至成效的關鍵。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長