反修例運動後 「港女」等標籤為何消失了？（文：陳帆川） (09:00)

雨傘運動時最出名的潮語之一，是「榴槤乜乜乜」，出自一位自稱愛吃水果所以帶生果刀出街的「藍絲」大叔；來到今場運動已經見不到類似笑話，因為昔日的小刀已經進化成斬手斷腳劏肚的利刃，大家笑不出來。

黃藍對立升級，藝人、網紅、商戶、食肆，全部無法獨善其身。可以預料，即使運動他日平息了，無論是當權者還是小市民，都會對所有商家及品牌的背景倍添關注，若有火頭再起，雙方的清算速度和力度必然有增無減。

撕裂很明顯，但很多人戲言，今場運動才是真正實現了林鄭月娥的競選口號「We Connect」，那麼香港人connect了什麼，又消除了什麼標籤？

第一，年齡標籤。網上論壇常客不會不知道，在昔日，「00後」跟「80後」和「90後」的最大分別，就是前者往往會被冠上非常難聽的「垃圾」，作為形容詞。不論是「00後」追捧大陸明星、玩抖音還是講得太多普通話，都叫一眾大人看不過眼。但在今場運動裏，三分之一被捕者皆為「00後」，單是這點已教長輩汗顏。而大批少年在這艱難時期所表現出的熱情與成熟，亦教大人們眼界大開。

第二，性別標籤。受PTGF（兼職女友）的風氣所累，香港女性在網上世界長期遭到半開玩笑式的負面定型，令「港女」涵義愈來愈負面。直至今場運動爆發，女士們巾幗不讓鬚眉，道德力量之大甚至輸出國際，吸引部分西方媒體專題報道香港女示威者的角色。同時，建制陣營操作「天使論」和羅范椒芬的「性服務論」，藉貶低女性大做文章，令很多人替女士感到不值。往常被視為反女權主義的網民，甚至發起「要維護女示威者形象尊嚴」。

第三，種族標籤。南亞裔人士在香港的普遍形象欠佳，連替少數族裔爭取權益的張超雄亦因此飽受抨擊。但根據不少網民的分享，南亞裔人士在多個示威場合挺身而出，相比起同一膚色卻兵刃相見的白衣人，令人重新反思「香港人」定義。最近岑子杰據報遭疑似南亞人襲擊，事後不但無激化種族對立，周日的遊行甚至上演了種族融和的畫面。

因共同議題和價值觀 放下昔日歧見

黃藍勢成水火，但在「黃絲」的陣營裏，錯綜複雜的各群體，其實正因共同議題和價值觀而放下昔日歧見。這就是為什麼有人會覺得香港很亂，有人反而覺得香港有愛。

作者是新聞工作者、文化評論人