拆局解困 局局有責（文：梁美芬） (09:00)

在這個關鍵時刻，公務員不可以再蕭規曹隨，一成不變。例如6月開始各區湧現連儂牆，觸動到社區的情緒，甚至發生過一些不愉快的暴力事件，食環署和地政總署互相推卸責任，遲遲都不清理，到現在區議會選舉已進行了一半，連儂牆更變成反對派自我宣傳或攻擊政敵的空間，猶如法外之地，嚴重影響選舉的公正性，但都見不到政府有任何特別措施去加緊清理，反而不時有市民因為連儂牆而爭執打鬥，實在慘不忍睹。如果食環署憂慮前線履行職責有風險，應該增聘保安隊伍協助處理可能遇到的衝突，不應該事事請求警方來協助，將警隊放在大大小小的衝突之間。

其他部門和公營機構都應該帶頭增聘保安員，政府也要了解企業，例如商場、銀行在增聘保安方面有沒有困難，盡可能減輕警方負擔。此外，在醫護界及大中小學分別出現醫護人員、教師及學生違規、違法、違反專業操守的問題，食衛局和教育局都遲遲沒有採取具足夠阻嚇性的措施，變相縱容。亂局當前，特區政府實在局局有責，但官員各自為政，遇事怕事的態度實在令市民失望。

市民冀立會為港拆局 非再演搗亂戲碼

各局可協助拆局，減輕警隊壓力的方法還有很多，但特區政府一再錯過化解這場開埠以來最大型的政治危機的黃金機會。立法會外面一批黑衣人已用搗亂、破壞、縱火等危害公共安全的行徑表達意見，立法會是僅餘可以質詢官員、要求政府交代的平台，不同議員代表着社會不同群組、階層，這時候應該為市民出出氣，追問政府如何跟進騷亂中的各種問題。但在反對派搗亂的情况下，執筆之際很多委員會都還未選出主席，無法正常運作，扼殺了立法會作為立法機關的基本功能，在公眾眼中真的變成「垃圾會」了。市民希望的立法會是為香港拆局，找出路，尋共識，而不是再上演一幕幕公眾早已看厭的搗亂戲碼。

作者是經民聯立法會議員