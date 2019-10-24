由「送中」到「壽終」（文：王慧麟） (09:00)

最正路是司法互助 問題是兩岸交惡

正本清源。如果要伸張「正義」，最正路的，就是第二點，即是台港兩個司法區，透過司法互助協議，處理兩地的司法互助問題，當中自然包括疑犯移交的協作及方法。這些是年初「送中」條例爭議時，香港不少法律界人士提出的最正路解決方法。而且，由於協議討論需時，有些朋友更建議可以做一次個案處理，讓疑犯可以做到移交。一俟完成，就可以逐步討論長期協議。

問題是，兩岸交惡。香港不能貿然與台北的民進黨政府作任何官方的來往及談判。本來，司法互助是實務事情，應可與政治切割，台港兩地應可放手務實討論，即使是一次過協議也好，讓事情可以回歸國際認可的司法協作原則處理。但畸形的兩岸政治形態，令這個方法變成不可行。自作聰明的特首，就搞了一個「送中」條例，結果弄出一個地動山搖的反送中運動。

回到年初。這位特首，為了合理化「送中」條例的決定，為了迴避與台灣討論司法互助協議，為了不讓民主派在事件上得分，於是在「送中」條例送上立法會前後，掃除了其他處理事件的方法。舉例，民主派曾經提出一個日落條款的處理方式，單次移交疑犯，政府否決，說會打草驚蛇，怕走失疑犯。民主黨尹兆堅提出修訂《刑事司法管轄權條例》，若港人干犯某些罪行如謀殺，可以在港審理，政府否決，因為違反屬地原則，存有追溯力問題以及取證困難等情况。好了，公民黨楊岳橋提出修訂《侵害人身罪條例》讓香港法庭可以審理境外罪行包括謀殺，政府否決。至少部分建制派提出的港人港審原則處理之，一樣否決，總之「No」「No」「No」。

民進黨政府「撿到了槍」 特首沒Plan B令人詫異

好了。現在「送中」條例，壽終正寢了，撤回了。客觀情勢出現了翻天覆地的變化。台灣民進黨政府在反送中運動影響下，聲勢大幅反彈，按當地政治語言的說法，是撿到了槍，與年初面對「韓流」衝擊時的低潮情况，不可同日而語。於是，疑犯如何來台接受審訊的事件，由司法互助的事件，變成了更大的政治事件。政治問題，就已經不能用司法互助的技術層面處理了，需要透過政治協商來解決。那麼，事件就變得更複雜：現在兩岸的對立程度，比年初更深，香港特首又有什麼更好的方法，與台北開展討論呢？更令人詫異的是，既然是政治事件，就需要政治解決，香港特首找一位宗教界人士去台北做中間人處理，就是牛頭不搭馬嘴。在台港及兩岸事務上，該名宗教界人士從來不像是一個關鍵的協調人物，而且在台港事務上，現在民進黨政府與香港泛民固然交情匪淺，與香港建制派的人士也有交往。如果香港特首能夠好好地利用多重管道，特事特辦，甚至有需要時請與民進黨政府交情較深的民主派人士出手，相信效果會好得多，即使一時之間找不到解決方案，也不至於好像現在這樣，一籌莫展。

更令人詫異的是，香港特首除了想到疑犯前赴台灣「自首」之方法外，沒有Plan B，沒有其他處理方法，特別是年初部分民主派人士提出的修改法例，以至「港人港審」等方法。當然，現在請政府回頭，重新思考一些在記者會時曾經被律政司大大聲兼狠狠否決的方案，好像很沒有面子。

但政府處事不應以面子出發，而是應以現實角度務實處理，純粹因為自身政治不斷犯錯，部分官員性格剛愎自用，政府高層的「兩個凡是」的辦事作風：凡是民主派提出的，我們就要反對；凡是青年提出的任何訴求就是「港獨」，根本解決不了問題。

唯有回到年初泛民、建制方案解困

既然現階段無法用「自首」的方式處理，唯有回到年初，由民主派提出的修例，以至建制派提出的港人港審的方案，以解困局。

這恰恰也是台方本周初的第一個處理方法：即是由港方審理。以現在特首及政府如此弱勢，可以嗎？

作者是時事評論員