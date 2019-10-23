改革警隊是遲早問題（文：朱浩霆） (09:00)

林鄭政府「止暴制亂」，試圖以警察解決政治問題，使警察無可避免地被捲入反修例運動的漩渦之中。運動持續至今，警察經歷了3個事件，使其形象迅速崩壞。先是「6．12金鐘衝突」，使運動從「撤回修例」的單一訴求，衍生出「撤回暴動定性」、「釋放被捕示威者」及「徹查警暴濫權」等訴求。「7．21元朗恐襲」更是警隊不能磨滅的污點，使一部分同情警察或從不關心政治的人都開始支持追究警察及參與反修例運動。其後「8．31太子站襲擊事件」及其後續相關的警察處理方法，更把市民對警察不信任推至新高，「警察殺人」之說不脛而走，「解散警隊」正式成最新訴求。
街頭司法非個別 警察國家漸浮現
《禁蒙面法》的實施使前線警員權力更大，而勇武派亦以激進的手段對指定目標進行破壞。在政府堅決以警察解決政治問題的情况下，警察拘捕破壞者可說是無可厚非。然而，法律不但賦予警察權力，更施加規定予其遵守。現時警察不出示警員編號（甚至刻意用貼紙遮掩頭盔上的隊伍編號）及以強力電筒阻礙傳媒拍攝已成常態，在民眾（即使是一位市民）言語挑釁下，他們亦以各種名目作出盤問及拘捕。這些拘捕多少沒有構成起訴及檢控，只營造白色恐怖。另外，部分警員在制服示威者後亦有繼續打踢示威者，完全違反《警察通例》第29章所述達到目的後立即停止使用武力的原則。這種以維持公共安全為由，透過強硬手段侵犯人身自由及懲罰示威者的街頭司法（street justice）現象並非個別事件。街頭司法意謂着法治的失效，使警察國家（police state）狀態逐步浮現。
不反思自身 無法尋回公眾支持
筆者明白警察懼怕被「起底」及經常要面對高壓執法環境，然而既然警察權力來自法律，總不能有法不依。可悲的是警隊高層沒有正視問題，沒有要求前線警員克制及嚴格遵守規定展示警員編號，亦沒有對一系列失誤致歉，而警察公共關係科的回應往往火上加油。所以，即使勇武示威者的暴力行動不斷升級，民意卻沒有逆轉，《明報》委託中大的最新民調顯示，逾五成受訪者對警察「完全不信任」，更有逾六成受訪者支持大規模重組警隊。警隊的形象及權力從來都是源於市民的認可及尊重，即「policing by consent」。面對形象插水，警方高層卻如患上被迫害妄想症般歸咎記者、社工、醫護及教師，而不反思自身的行動及公關策略，注定無法尋回公眾支持。
事件總有終結的一天。而要挽回市民對警隊的信心、本地及外國商界的信心，以及香港在國際社會的聲譽，不論特首最終以何種手段平息事件，改革警隊及監警制度以向世界展示解決其一手製造出來的警暴爭議，必定在其或其繼任人的議程之上。
作者是香港青年時事評論員協會會董、香港愛爾蘭商會會董