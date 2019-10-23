只顧「形象」的天主教香港教區（文：任建峰） (09:00)

自古以來，教會都為聖人與罪人擔任了避難所的角色。就算有政權不尊重這角色，教會都有會極力抵抗的傳統。譬如說，在上世紀70、80年代，南韓天主教會不論反政府示威者是「和平」與否，都會把教會開放成為避難所。當時的漢城（首爾）總主教金壽煥更曾極力抵擋武裝部隊企圖衝入主教座堂搜捕在內避難的示威者。

在近月「反送中運動」的初期出現警民衝突時，有好幾家教堂都開放了給示威者。隨即，本地的左派報章或各堂區的政見保守教友都強烈地投訴教會包庇「暴徒」。表面上，天主教香港教區曾說教會是理所當然為公眾人士提供協助，但實際上已逐步偏離和箝制自己的避難所角色。

在堂區層面上，有個別神職人員以自己夜晚要睡覺、要防止「暴徒」進入教會帶來不良觀感等理由而不開放教會成為避難所。在教區層面上，其領導層在上周末舉辦了一場與青年教友的「聆聽與同行」的對話會。其後，不斷從有出席對話的青年教友中聽到，當日有教區領導說擔心開放教堂作為避難所會影響教會形象，會令外界以為教會是支持暴力、會影響傳福音。恕我直言，有這些看法的神職人員與教區領袖簡直是荒謬。

耶穌不因擔心形象遠離「罪人」

首先，《聖經》清楚記載，耶穌與誰同行是無分聖人、罪人的。當時有經師及跟隨耶穌的信徒曾批評耶穌這樣包容及歡迎各種被視為罪人的人士。但耶穌都不會因擔心這影響自己形象而遠離那群「罪人」。既然如此，上述那群神職人員與教區領袖的說法根本就與耶穌背道而馳。遑論不是所有向教會求助的示威者都是「暴徒」，就算有「暴徒」求助又如何？教會不是更需要像耶穌那樣，不拒罪人於門外嗎？

第二，如果教會是要以形象為先，又以什麼作準則？譬如說，多個大型民意調查都顯示，市民對是天主教徒的特首林鄭月娥及警察幾乎完全不信任，反而對暴力示威者，雖然反對都仍會理解。如果形象是那麼重要、如果擔心公眾觀感會影響傳福音，教會不是更需要把林鄭、有濫暴的警員教友逐出教會嗎？不要誤會，我絕不支持教會這樣做，但為何教會對一群有權勢罪人包容、對另一群無權勢罪人就拒於門外？

但願教區領導、個別神職人員反省

第三，教會歷史教訓我們，每當教會做一些自以為顧及形象的事，結果都是對教會形象傷害更大。眾所周知，普世天主教會多年來因保護自己形象而隱瞞、包庇神職人員性侵兒童的個案，甚至抹黑受害者。當這惡行陸續被揭發後，普世教會形象變成「地底泥」，信徒離開教會或停止捐獻、向非信徒傳福音工作寸步難行。香港教區形象近年仍能避免被普世教會壞聲譽波及的其中一個理由，就正是因為她一路扮演保護無權無勢人士的角色。如果教會偏離這道路、因害怕權貴以有色眼鏡拒求助者於門外，恐怕香港教區同樣成為「地底泥」的日子不遠了。

但願那群在沉睡、只顧形象的天主教香港教區領導和個別神職人員好好悔改，自行反省怎樣讓是「基督身體」的教會發揮天主的避難所角色。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師、不虔誠天主教徒