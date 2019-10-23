習近平要求從嚴治警（文：呂秉權） (09:00)

這些日日夜夜的電視內容（包括直播），再加上內地在香港各大社交平台的輿情監控和大數據分析，最終化成了各式各樣的內參，直接進入中央領導人的視覺。他們既看到示威者的激烈抗爭和暴力，亦看到香港警察的種種問題和嘴臉。

北京看得清楚 港警執法違習要求

從北京以「舉國體制」去替香港警察修補形象來看（央視拍港警柔情宣傳短片，邀「光頭警長」劉sir等看閱兵、上央視、遊長城，警察開微博受擁戴，車站撐警宣傳等），香港警察的問題着實不少（包括形象、士氣、執法等），因撐警力度愈大，可能代表問題愈大。

在全天候曝光的情况下，北京看得清楚，香港警察在這段時期的執法，有違中共總書記習近平「從嚴治警」的最高要求。要維穩亦要維得「好好睇睇」，不要給中央添煩添亂，否則中央台再怎麼政治化妝都好，黑洞始終難填。

「從嚴治警」是習近平今年5月初，在全國公安工作會議提出的。除了首要的「對黨忠誠」的政治要求外，習近平強調公安要「服務人民、執法公正、紀律嚴明」，從而鍛造一支讓黨中央放心、人民群眾滿意的高素質過硬公安隊伍。

這段期間，這支紀律部隊是否紀律嚴明？執法是否公正？人民群眾是否滿意？相信公眾自有答案。

公眾認知中 警執法非「公平、正義、保人權」

在執法的過程中，習近平提出除了講法律，還要講政治和社會效果，權力要有管理、監督和制約。

有關引文如下：

「公平正義是執法司法工作的生命線。要抓住關鍵環節，完善執法權力運行機制和管理監督制約體系，努力讓人民群眾在每一起案件辦理、每一件事情處理中都能感受到公平正義。要嚴格規範公正文明執法，把打擊犯罪同保障人權、追求效率同實現公正、執法目的同執法形式有機統一起來，努力實現最佳的法律效果、政治效果、社會效果。法律面前人人平等，任何人都不能凌駕於法律之上。」

在公眾的認知和切身體驗，很多人感受到有些警員執法不受監督、約束，警隊系統性不展示警號、委任證，視警例如無物；大家看到抗爭者暴力的同時，亦看到警察對清真寺射藍色水炮、對沒反抗的人往死裏打、向涉嫌襲警少年胸口開槍、對印尼記者射頭、對記者投擲催淚彈、元朗7．21不作為，涉嫌警黑合作等，這些肯定不是公平正義、保障人權，出現了極壞的法律效果、政治效果、社會效果。

習近平又強調，「從嚴治警」一刻都不能放鬆，要有鐵一般的紀律作風，要堅持嚴在平時、管在日常，使全警真正養成知敬畏、存戒懼、守底線的高度自覺。對違紀違法問題，要始終保持「零容忍」，不管是「老虎」還是「蒼蠅」。官媒在解讀習的講話時還說，要及時清除隊伍中侵害人民群眾利益、危害人民群眾安全的害群之馬。

成立獨立調查委員會 絕對符合習要求

正所謂聖人都有錯，但警方一直以來的記者會給人的觀感，就是他們永遠是對的，什麼都是電光火石，什麼都是正確決定。對問題是「全包庇」而不是「零容忍」，連道了歉的向清真等射水炮都是對的，因為他們要用水炮來保護清真寺，既然你沒錯，那還道什麼歉？你會否用同樣方法來保護各警署？

習近平強調從嚴治警，成立獨立調查委員會絕對符合此要求。

最後，希望每名警員都記得自己的就職誓言，這是他們在法律面前的莊嚴承諾：

「本人會竭誠依法為香港特別行政區政府效力為警務人員，遵從、支持及維護香港特別行政區的法律，以不畏懼、不徇私、不對他人懷惡意、不敵視他人及忠誠努力的態度行使職權，執行職務，並且毫不懷疑地服從上級長官的一切合法命令。」

從嚴治警，刻不容緩。

作者是浸會大學新聞系高級講師