再評時局——香港要作出時代抉擇 避免沉淪下去（文：張炳良） (09:00)

香港已臨歷史十字路口，往下去一是沉淪為悲情城市、不斷自殘暴力化，一是及早回頭，重建希望，但希望在哪裏？激進抗爭者把暴力和破壞神聖化，部分縱有理想和激情，但暴力不會解決問題，只顯示無望和宿命，走向理性的黃昏。

審時度勢 改革與制亂同步

警隊被置於政治風暴和防暴的前沿，承受着政治失序和反政府民情下的各種衝擊。單靠警力去處理亂局，已出現負面效果。武力加劇，使警民衝突成為當前主要矛盾，多項民調顯示，警隊乃是次風波的大輸家，機構形象重挫。

我們不能期望先平亂後才改革，兩者須同步。啟動認真的檢討及改革，才有利於止暴制亂，否則，按目前路徑走下去，只會惡性循環、暴力風土化。特區政府已訴諸《緊急法》了，能否有助恢復社會秩序，甚成疑問，但是本身肯定不代表希望。對當權者怨氣之大，令民情難以逆轉，激進抗爭者不停下來，只會衍生更大鎮壓、動用更多權力，局勢也無從降溫。

若時光可以倒流，政府處理手法不同，可能不會陷入今天如此困境，但是歷史回不過頭。不過，我們仍要尋求突破僵局，因此必須汲取過去數月危機處理進退失據的慘痛教訓，否則怎樣加強鎮暴權力和裝備，怎樣加碼「派錢」，怎樣急推一些視為「利民」的舉措，也可能收效有限，徒「燒燒炮仗」而已，消耗珍貴的公共資源和警力。曠日持久，解決危機的成本代價必然大增。

民心思變 管治秩序不斷掏空

要止暴制亂，最終要靠太陽而非北風。一旦動亂示威不停，暴力仇恨會升級，激進化自為驅動，政治分化加劇，年輕人以至不少中生代離心感更強，助長分離主義思潮。形勢險峻，已有評論警告香港或陷入北愛爾蘭化的長期對立，政府要竭盡所能，防止社會無止境地激進化，否則回不了頭。

當下管治秩序在不斷掏空（hollowed out），政府既束手無策，立法會主要政黨（建制及泛民）也發揮不了疏導矛盾、領引社會走出困境的作用。朝野領袖都像靠邊站，輿論雖活躍，但社會命運由街頭決定，而日常施政的穩定，全賴公務人員的忠誠與專業操守，制暴則單靠警察，體制何其脆弱！

林鄭特首處理反修例危機予人事事問准中央之感，現在似乎只剩下中央政府尚有權威性去收拾殘局，這不能不說是「港人治港」的悲哀。唯有希望中央領導有太陽般的大智慧，在官方修辭背後不會把一總問題簡單地歸咎於外力干預、顏色革命、學校失敗，而輕視特區體制的深層次矛盾和管治錯失，也不至把深層次矛盾等視作一個房地產問題，因為物必先腐而後蟲生。

無疑住屋乃當前頭號社會問題，土地房屋供應落後於需要，也反映內外多方掣肘，當政者要拿出更大勇氣去克服，但藥石仍不能亂投。地產霸權源於英治時代以來香港的政治經濟（political economy），回歸時不單全盤接收，且在制度上予以鞏固。所以，導致嚴重的管治危機，主因還是政治的，涉及不公平的政制造成不合理的權力和社會資源分配傾斜，令不少市民看在眼裏，恨在心頭。

今次危機乃民憤總爆發。不少新、中世代選擇了與既有體制全面對抗以保衛其心中的香港價值。他們對當權者及建制失去信任，一種「怕失去」的政治及抗爭運動已成形，改寫了政治光譜，就像近年在歐美冒起標榜「Politics of Fear」（「恐懼」的政治）的極端民粹主義一樣。

「一國兩制」張力和陣痛

中央怕香港走向分離主義，聲討港獨，設定紅線。不少港人怕中央收緊對港管控，「一國兩制」淪為一國一制。「一國兩制」得來不易，乃唯一可行、照顧現實的選項，若運作暢順互利，2047年後沒有不延續的道理。

年輕人看不通香港未來，只擔憂香港的自由和高度自治走下坡，為追求保衛本土而不惜「攬炒」。但悲情與仇恨不會帶來希望，只是絕望的呼聲，並讓所謂不怕犧牲的「正義暴力」騎劫理性、包容和人道，與香港的核心價值相違。為何他們會陷入極端想法，社會急需反思。

部分內地民眾不滿香港一些抗爭者的「反中」言辭和暴力，罵港人失去國家意識，要求中央嚴懲香港。「一國兩制」在實踐中必然存在張力和陣痛，然而若不斷受到兩邊壓力，便會走樣，偏離原先互相尊重兼容、欣賞香港例外的視野。如此一來，香港一些陰謀論者所擔憂的中央不斷收緊、香港被大陸化及邊緣化，就會逐漸變成自我應驗的預言。

國際大氣候在變。中美惡性競爭及制度衝突下，香港必蒙受附帶損害（collateral damage），就此香港要有充分準備，不亢不卑，堅持作為中國最開放和國際化的全球樞紐城市的定位，維持制度特色，不為外力所驅而淪為它們制華的橋頭堡。

香港問題香港解決 政治問題政治解決

我多月來一直主張「香港（內部）問題，香港解決」，不應依賴中央「出手」（甚或陷中央領導於不義），以及「政治問題，政治解決」，不能只靠3萬警察去解決社會深層次矛盾及嚴重的官民對峙。社會需要大和解而非大鎮壓，否則政府可憑什麼公信力和道德感召去促進社會向前看呢？

我認為，政治解決方案不能缺乏幾個元素：（1）承諾動亂平息後，成立法定獨立調查委員會，就這歷時多月造成重大損失、回歸以來最嚴重的管治危機，查找真相及因由，以釐清責任，汲取教訓，也是對歷史交代；（2）中央與特區全面檢視「一國兩制」的實踐得失，以改善兩地關係，重拾互信；（3）在《基本法》規定下討論重啟政改，不單處理行政長官與立法會雙普選問題，也應考慮改革地方行政，下放地區市政權力，增加市民參與，務求做好「港人治港」。要開展政治新一頁，改組政府無可避免。

在此艱難時期，和則互利，鬥則同輸。政府應放下身段，與主要政黨（包括建制、泛民）共議共責，推動重大社會改革，特別針對房屋、全民退保、全民醫療保健、市政改革，以建立宜居開放城市。唯有朝野協商合作，才可保證改革不至議而難決、決而難行。這樣才有機會為目前鬱結的社會帶來新希望，重建港人自信，否則，特首上周《施政報告》提出「共建家園」無從做起。

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長