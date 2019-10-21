啟動緊急法摧毁香港（文：鄭立） (09:00)

運動額外收穫 把早已存在惡法釣出來

也許司法覆核可以成功，但沒法阻止現在覆水難收的情况。因為全世界都看到了緊急法的存在，在細閱緊急法下，大家都意識到這個近百歲的古老法例，那異常巨大的權力。結果這個反對惡法的「反送中」運動，除了成功阻止了惡法外，額外收穫是把這條早已存在的惡法釣了出來。

緊急法還給予政府沒收香港任何人的財產，以及可以拘捕任何人的權力。不僅失去了法治，在香港的所有人，其私有產權以及基本人權，已經失去了法律的保障。可以預計外國的資金會對香港卻步，而已在的資金也會撤出，不願意投資在一個資產欠缺法律保障的地方。

完全欠缺民意基礎，而且如此傷害香港的法律，從公布時政府的措施，政府也深知具有巨大爭議——要提早放學；妨礙公共交通工具如港鐵與巴士為市民提供服務；甚至還在考慮進一步的宵禁、禁網。每一個決定，都是以傷害香港經濟與社會為代價去實行的。

實施宵禁，會打擊香港大量24小時營業的商業與夜生活行業，比方說酒吧、夜場，或者是夜冷的食肆。至於禁網，因為香港不像中國有針對性封鎖的防火長城，一旦封禁就會影響範圍巨大，對於香港的金融行業會是致命一擊。而他們沒有任何合法手段，去阻止政府重創行業，連諮詢期也沒有，橡皮圖章也不需要，只要念頭一動就可以通過。

基於鎮壓已耗費了很多政府部門的資金，政府很有誘因再啟動緊急法，以批出預算。一旦去到這裏，香港就連財政與公庫的穩定程度也被斷送了，庫房變成了任意使用的私人帳戶。而政府做這些事情，目標恐怕也只是為了消除抗爭，但這只是一個賭博，每次下注都打擊經濟和投資信心，卻不見得會成功。

港府如賭博成癮 下注的全是社會成本

香港政府的行為模式，有如賭博成癮者，每次下注輸了之後，不僅沒有止血停損，反而下更大的注去求一局翻本。當然，每次下注的全都是香港的社會成本。像個無底洞一樣不斷投入，看不到勝利的一天。而香港付出那麼大的代價，只因為少數官員的錯誤判斷，一廂情願的想法下啟用緊急法。

香港必然會因此承受巨大的打擊，我疑惑的是，相關政府人員在離任後，是否就不再需要對他們這些輕率的決定所導致的後果，負上責任？如果不是，我們又有什麼方法，令他們負上責任，付出應有的代價？

作者是專欄作家