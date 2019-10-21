林鄭「新風格」、「新思維」的謎思（文：程騰歡） (09:00)

處理難題一般大事化小 林鄭背道而馳

按照常理，一般處理難題的原則是「大事化小，小事化無」；林鄭卻偏好「創新」，背道而馳。以「反修例」運動為例，她的敷衍回應令到「單一訴求」演化成「五大訴求」或「六大訴求」（新的訴求是「重組警隊 刻不容緩」）；令到昔日的和平示威滲入暴力抗爭元素；令到一國兩制在香港受到前所未有的考驗。林鄭迷信「新風格」、「新思維」，處事違反常理，令香港陷入絕境，她要負上最大的責任。也不知道她是否無恥，現在竟然還說：「作為負責任的官員，會作出最大的努力及展示承擔，幫助香港走出困局。」

儘管她嘴裏說「幫助香港走出困局」，剛（10月16日）發表的《施政報告》卻沒有對「五／六大訴求」作出新回應，難道這就是「作出最大的努力及展示承擔」？她的「新思維」極難理解。雖然她可辯稱「施政報告沒有新回應」並不代表「她不會作出最大的努力及展示承擔」，但這種辯說和「不回應也算是一種回應」風格一致，叫做強詞奪理。

困局是政治問題 不可能房屋土地解決

剛發表的施政報告只有20頁，聚焦房屋、土地供應問題。目前的困局是政治問題，不可能從房屋、土地方面解決。在「反修例」運動出現之前，房屋、土地是香港重中之重的問題。特首總不能逃避所有深層次問題，房屋、土地問題成為這份施政報告的焦點便順理成章。特首把「反修例」紛爭小事化大，還不斷加深雙方對立，造成現時不可收拾局面，令人對她的施政能力失去信心。到底她是否如此不濟？或者她能憑此份施政報告把房屋、土地問題大事化小，小事化無，挽回信心？

增公營屋意味減私營屋 釀惡性循環

首先，香港的房屋問題是私人住宅樓價過高，超越絕大部分市民負擔水平。樓價過高的原因是供不應求，解決方法是在私人住宅市場增加供應和減少需求，簡單直接。現實並不如此簡單，因為除了私營房屋以外，還有公營房屋。當私營房屋難以負擔時，市民便轉向公營房屋，令到公屋輪候時間加長和減低資助出售房屋中籤率。此時，政府便有壓力增加公營房屋供應；而政府更可把增加公營房屋供應列為政績，所以政府往往順應壓力，增加公營房屋供應。

凡事有代價，建屋需要土地，而土地資源有限，增加公營房屋供應意味私營房屋供應減少；導致私營房屋供不應求和樓價難以負擔的問題惡化，更多市民因此申請公營房屋，形成惡性循環，是一個不折不扣的深層次問題。要解決深層次的房屋問題，必須採用治標治本方法，即增加私營房屋供應（和減少其需求），令到樓價回復至可負擔水平。

十分遺憾，特首的思維始終是治標不治本，如「我們已將《長遠房屋策略》下未來十年……的公私營房屋新供應比例由60：40調整至70：30」（施政報告第15段）；又如「我們會加快規劃，然後運用《收回土地條例》和其他適用條例，收回以下三類私人土地作百分百公營房屋（包括公屋、『綠置居』、居屋）及『首置』和相關設施發展」（施政報告第19段）。樓價過高的原因是私營房屋供不應求，對症下藥是增加私營房屋供應（和減少需求），增加公營房屋供應只是庸醫所為。

「額外差餉」可增私宅供應、減需求

這份施政報告也有治標又治本的思維，如「我們提出立法向空置的一手私人住宅徵收『額外差餉』，鼓勵發展商加快推出落成的單位，減低囤積的可能性」（施政報告第10段）。「額外差餉」是應課差餉租值的200%，相等於我在2016年提出的「超差餉」兩倍（見〈樓市用錯藥 降溫需換藥〉一文）。「額外差餉」大大增加發展商持貨成本，相信可有效令到發展商加快出售或出租落成單位，增加私營房屋供應。

正如我在2016年一文分析，「超差餉」還可以用作減少私營房屋需求，做法是向非香港永久居民或持有一個以上住宅單位的買家徵收「超差餉」，從而減少私營房屋的港外需求和投資需求。「額外差餉」是「超差餉」的兩倍，相信對減少以上兩項需求更有效。政府把我提出的「超差餉」變成空置稅，成為「額外差餉」，突破治標不治本思維。冀政府再作突破，把「超差餉／額外差餉」用作減少私營房屋需求，深層次的樓價過高問題才有望解決。

林鄭在「反修例」運動盡失民心，施政報告甚至逃避問題，轉移至另一深層次問題：房屋、土地問題。在房屋、土地問題上，林鄭始終離不開治標不治本的思維，相信解決不了深層次的問題。幸好施政報告還讓人看到一絲希望，「額外差餉」相信可有效增加一手私人住宅供應；如果運用得宜，「超差餉／額外差餉」更可大幅減少私營房屋需求，成為一個治標又治本的方法。

作者是香港大學經濟及工商管理學院副教授