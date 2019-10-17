房屋政策必須「大裝修」（文：本土研究社） (09:00)

其實歷屆《施政報告》都會說重點關注房屋問題，講了那麼多年，成效到今天大家「有目共睹」，然後今年還要背負着化解「深層次矛盾」的責任，一開始沒有期望，最終也沒有失望。

止息還是助燃怒火？

其實過往各種有效的土地房屋政策，市民已經講得相當清楚。

論覓地，社會強烈要求收回170公頃粉嶺高球場，今天竟完全走數；有上千公頃棕地未納入現有發展區一直沒有處理，現今只說未來優先研究收回當中160公頃，完全低估收回棕地的發展潛力。

論選地，過往約八成青年反對發展「明日大嶼」的意向相當明顯，林鄭亦於今年6月暫緩計劃，今天卻繼續一意孤行強推。

論收地，市民一直要求全面用《收回土地條例》收棕地及發展商土儲，今天就繼續「選擇性土收」，小市民小地主就被土收，對發展商就安排「土地共享」保留發展權益。

論置業，非首置置業稅一直存在漏洞，今日不單沒有防止投資客濫用首置政策，施政報告還要以「幫青年人買樓」之名，放寬申請九成按揭上限，由400萬升至800萬，預期青年人未來「上車」的代價很可能要花光一輩子。

這種漠視民意的態度實在似曾相識，再一次重複着《逃犯條例》修訂的結局，那林鄭交出來的房屋措施，究竟是為了止息還是助燃怒火？

「置業主導」陷害新世代

其實整份施政報告沒有新意，一直延續林鄭月娥過往「置業主導」的意識形態，將更多可作公營房屋用地改為賣平一點的首置私樓，租住公屋封頂逐步私有化，最終結果就是藉「幫你上車」之名，推青年一代入私樓市場的「火坑」，將房屋需求導向私樓市場，最大得益者就是銀行家及地產商，完全背離減輕房屋成本負擔的初衷。

去年，政府為居屋減價由市價七折減至五二折，好像已經「賣大包」，然而真正與上一代所購買的居屋比較，便會發現今日的居屋售價與收入比例，依然比30年前的居屋定價貴近一倍。綠置居售價水平，亦相當於預繳50年同區公屋的租金；實際上，居屋、首置上車盤等，均假設買家將會以收入四成供款，供款長達25年。面對如此世代不公平的置業政策，又怎能怪年輕人要跟妳「攬炒」？

林鄭「置業主導」的目標，簡單來說即是「全民炒樓」。為炒樓圖利而設的綠置居和居屋第二市場，背後的社會心理設計，就是試圖以未來可能的樓價上升作招徠，誘導一般市民接受今天極不可負擔的定價水平，還要說到政府給了市民優惠折扣大特賣，令新一代及再下一代跌進一個無法自拔的房屋深淵。

解決住屋必須改革體制

為何民間的土地房屋政策好建議說得那麼明確清楚，林鄭一直置若罔聞，到社會民憤爆發，則拾起一兩個濫竽充數？這一定不是「溝通」問題，也不止是一個人的性格問題，而是現有土地房屋的決策體制，根本無法容納一些良好的建議得以落實。

受政府愚弄多年，今天香港市民不會再信任施政報告拿出的一些土地、一條條例，就能有效對應當今的房屋危機。換人換制度，將決策還給市民，房屋決策體制的「大裝修」，幾近是解決房屋問題的基本條件。不必再拖延時間，製造錯誤期望，一切政策跌進現有決策體制下，都只會扭曲走樣、漏洞處處、利益傾斜、形迹可疑，過往實在例多不舉。

很可惜，今份施政報告可看出林鄭並沒有這種覺悟，繼續以為可以忽視民意強推計劃，尤其極具爭議的「明日大嶼」及「土地共享」，接下來的一年，新一波有關住屋問題的社會運動亦指日可待。