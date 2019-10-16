永葆生命 延續領導（文：何靜瑩） (09:00)

於是，有些人為了逃避革新自己的思維，會做一連串抵抗改變的行動，包括攻擊你的人格，或轉移視線，如否定你揭露的問題的存在、否定你發揮領導的權力（尤其是當你沒有正式權力時），也會認定你背後有不懷好意的目的，認定你背後有外來勢力的操縱、利用和煽動。

保命非懦夫 運動不因控制情緒失動力

這4個月的抗爭運動，眾多無權無勢小市民在自己的小宇宙各自發揮領導，最能體會領導力並不是坊間打造得那麼浪漫、充滿光環和惹人羨慕，而是要承擔不同程度的風險。因為你不再認命，拒絕讓權貴繼續崩壞法治制度而起來反抗，你被那些只顧自己收成期和安穩的人罵為搞亂社會；因為你狠狠地揭開一向予人專業正義形象的警隊的遮醜布，你被不肯面對警暴的人攻擊為施暴者；因為你受夠了大陸那一制的不公義準則和潛規則用在香港這一制，你被扣帽子為「港獨分子」，或連人都不如的「曱甴」。

由於領導力的實踐帶來非比尋常的身心靈攻擊，尤其是人格謀殺，領導力也講求保守心靈、保護生命，還要管理自己的欲望。年輕人在牆上寫上「民不畏死，奈何以死懼之」——可見不少人為自己做好心理準備，但請你努力保存性命！抗爭運動需要的並非「烈士」，而是健全的你繼續發揮領導。

網上一直有聲音呼籲前線抗爭者「不受傷，不被捕」、「不值得為暴政犧牲前途和性命」，也有「齊上齊落」的口號，力勸示威者不受眼前的挑釁而妄動，與警方硬碰而賠上性命。保命並不是懦夫，更不會因你控制情緒而令運動失去動力，要保命才能繼續發揮領導。

在「舞池」易見樹不見林 要時刻「走上觀舞台」

Ronald Heifetz提出發揮領導是要時刻get on the balcony（走上觀舞台）：當你在「舞池」發揮領導時，很容易「見樹不見林」，只看到周遭環境和伙伴的行動，受小部分人影響而忽略核心外圍的種種勢力。「廣場視野」影響2014年雨傘運動的學生領袖，只聽到金鐘集會的聲音，而與廣大市民的脈搏脫節，甚至有些人為了順從周遭群眾意向，不願撤離廣場，害怕稍為「降溫」會被視為軟弱和領導失敗，唯有不斷「升溫」至被警察清場和拘捕。

Get on the balcony就好像「元神出竅」般，當你在舞池上發揮領導的同時，你的心眼卻走上觀舞台，一邊審視自己的言行，一邊擴大視野至舞池以外的人，留意他們的舉動、期望和籌謀，觀察他們如何回應你的行動，或如何主動出擊。

連登「生態系統」已自我調節4個月

沒有大台的抗爭者，卻有不少參與者懂得走上觀舞台，為運動提供多角度分析，也能自我批判和自我糾正。然而，令人憂慮的是沒有大台做統一決定時，大部分示威者的意願容易被少數持不同意見人士騎劫，「兄弟爬山，各自努力」策略變成各有各做的不協調行動。由7月起，有不少支持者憂慮「衝衝子」的行為會斷送整場運動，怕搞出人命，怕圍觀的示威者沒勇氣喝停。8•18「和理非」大遊行後，過千人不願就此離去，集結於夏慤道逾一小時，很多人擔心有人終會忍耐不住，做出衝擊行為。然而，無大台「吹雞」解散的「連登仔」，不斷在網上呼籲大家回家，路上也開始有人舉起寫着「緩緩後退」的黑旗，大眾遂於半小時內完全撤離道路。

每當有人憂慮前線會否「煞不停」行動升級而會闖禍時，很多時有人把他們拉一把；拉得太遲的話，翌日又會有另一批人回到場地代為道歉、謝罪，嘗試為運動挽回名聲。連登討論區經常會有人get on the balcony，貼文要求大家檢討和反思。有些人不能立即正面處理批評，甚或反罵樓主分化、割席，但又會有人好言相勸聆聽建設性批評……這個連登內的「生態系統」由激勵士氣、出謀獻計到進行反思及互相教育，已出人意表地自我調節了4個月。沒有人能預測未來日子能否維繫這種自我反思機制，但誰能擔保有大台指揮的組織擁有更佳的反思能力？

示威者須維護運動道德感召力

沒有「大台」作正式指揮的數以百萬計示威者，好處是不會因大台被抹黑或拘捕而瓦解運動，不好處是被政權看穿沒有大台和「不割席」的精神，是死穴所在，可大肆滲透臥底或黑幫喬裝成示威者，煽動前線或主動提升街頭暴力，以降低運動的道德力量和示威者的非正式權力，逐步令民意逆轉。

連登仔相應加強了防衛，曾在9月底的兩周內，兩度提出抗爭底線，說明無差別攻襲市民等行徑只會來自非示威者，必與之「割席」。隨着警暴升級、政治宣傳的深化，散播運動「變質」為暴力，抗爭者更要get on the balcony評估形勢，防止政府藉故延遲11月的區議會選舉，也要注重運動的國際形象。為停止給政權「轉移視線」及分化港人的手段提供抹黑材料，示威者須維護運動的道德感召力──倘若宣布停止街頭暴力的話，任何繼續擲汽油彈的人，必然是喬裝分子所為。既然上周六有示威者在太子站旁切生日蛋糕後備受連登猛烈批評，那麼對於任何宣示「港獨」行為諸如宣讀「臨時政府」的人，更要劃清界線，把注意力放回運動的目標。

Get on the balcony時，發揮領導者需要做的第三件事，就是restore your sanity（回復理智和身心健全）。當你要在一段長時間內調控衝突，給需要改變價值觀的人施加適度壓力時，你也承受莫大的壓力，他們對你的人格謀殺有時會令你意志消沉，很想放棄領導工作。你要注意身心靈的健康狀况，時刻保存使命感，注視目標，便不至被人「帶風向」。

欲望推動前進 但勿反被其支配

任何事情把你的焦點從目標轉移開來，都要提高警覺。首要管理自己的欲望——對權力、對認同感、受人愛戴的欲望。要緊記：這些欲望是推動你前進的燃料，但不要反被它們支配你，令你忘記目標，還有larger than life的使命。

還要調控冲昏頭腦的情緒，不止是仇恨或報復，還有英雄主義、個人崇拜、孤獨戰士的誘惑……凡此種種都會把別人的注意力從目標轉移到你的身上，切忌！這是一場沒有大台、沒有臉孔的運動，並非純粹避免被捕、被對家分化的戰略考慮，最大優點是沒有一兩個人可爭做英雄、邀功或爭奪光環而偏離目標。

承擔領導力帶來的風險和危險，對嬌生慣養的新生代、對追求穩定生活的香港中產而言，是超乎想像的突破。然而，當受到良心的感召時，最現實的香港人終決定接受時代的呼喚。

許多朋友從開始便預言，沒有大台的社會運動，沒可能持續。我每次都不厭其煩地提醒大家不要妄下結論。我相信高手在民間，我相信沒有權勢的人皆能發揮領導。香港人走到今天，所有人都跌了許多眼鏡！最終就算輸了民主，卻贏了良知。

（從哈佛領導理論看反修例運動．四之四．完）

（作者電郵：ada.ho@paxxioneer.com）

作者是初創互聯網公司創辦人及行政總裁、哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士