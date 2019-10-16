香港還可以撐多久？（文：陳景祥） (09:00)

根據媒體過去幾天透露，特首在房屋、社福、老人等民生範疇會大手撥款，或許是希望能藉此增進社會和諧，然而社會撕裂日趨惡化、暴力破壞不斷蔓延，民生政策對當前亂局幫不上忙。香港現在的死結在政治而非民生，群眾對政府懷着高度敵意，即使民生項目注入巨資也很難得到掌聲！

由6月初至今，反修例風波持續了4個多月，對經濟活動造成的打擊正逐步浮現，零售銷售連跌7個月、出口連跌10個月、旅遊業大幅收縮等，無不一浪低於一浪。三家評級機構之中有兩家已調低香港評級，前景展望負面，預示着企業借貸成本將會上升。香港底子厚，政府儲備和民間儲蓄都足以支撐目前的困難日子，但時間慢慢過去，止暴制亂仍看不見任何曙光，這樣撐下去，到底香港可以撐多久？

如財赤無法扭轉 將陷更大困境

第一個警號是財政赤字。評級機構標普在8月發表的報告指，香港受遊行衝擊拖累經濟表現，或會使政府多年來首次出現財政赤字。到了9月下旬，財政司長陳茂波在網誌撰文，透露原來估計2019/20年度可能有160多億元盈餘，現在不排除會出現財政赤字。

政府對上一次財赤是2003年，時維沙士及金融風暴雙重打擊，政府在2000至2003年連續4年錄得財赤。沙士疫情持續了4個多月，內地在疫情過後對香港推出自由行，本地樓價也逐漸回穩，赤字很快就過去。現在街頭暴亂還沒有平息迹象，如果情况拖到年底，另一個消費高峰期（聖誕新年）又告吹，相信到明年初企業倒閉及失業潮惡化將會更嚴重。

香港在回歸之後各種爭拗不斷，但社會穩定基本上能保得住，一是靠公共財政健全（現在知道審慎理財如何重要了吧），政府可以在經濟不景時提供各種津貼、補助，甚至全民派錢，保證了大部分市民生活不會陷入困境；二是維持低失業率，人人有工做（雖然新增的很多都是低工資的工種），化解了很多國家出現大動亂的根源。

為了修補社會撕裂、促進和諧，政府在未來兩年多的時間（本屆政府餘下任期），應該都會在民生和社福政策上投入大量資源；另一方面，配合經濟轉型而投資創科（成效未見，其中嶄露頭角的本地創科企業「商湯科技」竟被列入美國制裁名單，預示了香港發展創科之路有不少政治風險，絕不平坦），尚未知何時可以收成。本屆政府還提出了龐大的填海計劃「明日大嶼」，要投入以千億計公帑，所有這些項目在在需財，如果財政赤字無法扭轉，香港將會陷入更大困境。

視乎外部因素刺激和房地產市場表現

根據政府的長遠財政預測，本地人口老化、工作人口減少，公共開支增幅將持續高於收入增幅，香港將會在2029年再次出現財政赤字。

這一波香港能否撐得下去，很視乎兩方面，一方面是有否像2003年自由行般的外部因素，可以立竿見影刺激經濟回升；另一方面是房地產市場的表現。眾所周知，本地經濟在2003年後回穩反彈，主要是房地產復蘇（主因包括政府停止賣地、大減房屋供應），帶動經濟興旺，並為庫房帶來了大量盈餘。過去財爺對每年的財政盈餘皆「說不準」，原因就是房地產市場變化，賣地及印花稅等與物業市場相關的收入隨市况轉變，經常令政府財政盈餘大幅上落。

北京現在對外全方位開放，還有沒有「空間」特別向香港提供如CEPA（自由行是其中一個項目）一樣的「政策傾斜」？

至於房地產，本屆政府表明要大量增加土地和房屋供應，像過去物業市場向庫房提供大筆財政盈餘的日子應一去不返，香港的赤字預算到底可以捱多少年？

社會對立空前嚴重 警隊須大改革

能夠撐多久的另一憂慮，是社會對立空前嚴重、前所未見，官民之間、黃藍（政見）之間、警民之間，都到了水火不容的地步；還有如市民針對港鐵、中資機構，或與抗爭派不同意見的食肆、商舖等，一律成為攻擊目標，這在其他國家都不常見。

如果這種情况持續，像「特首與市民對話」一類的修補關係活動已經失去作用，因為勇武派針對的已並非單是特區政府，而是整個建制秩序！

警隊成為反修例風波抗爭者針對的主要目標，警民關係跌入谷底；行政長官表示她應付當前亂局主要靠約3萬名警務人員，意味警隊已成為目前政府管治的支柱。然而警隊在過去4個多月日夜執勤、頻頻出動，其中必然涉及大筆額外開支如超時補水、裝備添置、提供額外補貼等等，這些開支都必須經立法會批核，泛民在這個關口上阻撓，會否令警隊因「糧餉不足」而影響士氣？而沒有警隊配合，特區政府可能根本撐不下去。

經過「反修例」一役，警隊必須來一次大改革，重建形象，修補與社會各持份者的關係，對特首來說，這是一項高度敏感且棘手的工作，但不能不做，不做的話，香港難保長治久安。

還有青年問題。現在被捕者之中有三成多是學生，到底「他們是誰」？是什麼原因令他們走上街頭？學校、家庭、朋輩之間各自對他們發揮了什麼影響？社署是否應該派社工跟進每一個案，提供輔導並且深入了解他們的背景和成長歷程？應該有助更深入了解反修例風波的深層問題。

港府面對西方陣營壓力 事態更複雜

行政長官在10月4日引用《緊急法》推出《禁蒙面法》，觸發了另一波街頭示威和暴力衝突。香港上一次引用緊急法是在1967年應付左派示威，六七暴動持續了約6個月，事後港英政府成立獨立調查委員會，並推行大規模的社會改革和民生工程。

很多評論員把六七暴動和當前的反修例風波比較，認為特區政府應該效法港英年代做法。兩場大風暴對香港都造成深遠影響，然而其中最大不同，是1967年的香港只是一個普通亞洲城市，且英國屬西方陣營，「西方勢力」沒有直接插手香港事務。

現在香港是國際金融中心、國際大都會，西方國家在香港的利益盤根錯節，他們對香港事務一定不會袖手旁觀。1967年港英政府只需處理香港內部問題，現在特區政府則要面對來自西方陣營的壓力，令事態變得更複雜，也超越了特首可以處理的權限。當日美國和西方國家對《逃犯條例》修訂表示強烈反對，特區政府當時就應該提高警惕，知所進退。

不止說止暴制亂「捱幾耐」 還有深層問題

香港可以撐多久，不是單說應付止暴制亂可以「捱幾耐」，還有其他深層問題如警隊、青年、政改、仇中情緒等，特區政府還有沒有能力處理？沒有的話，現屆政府還可以怎樣撐下去？

作者是資深傳媒人