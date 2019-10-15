通識審書有利有弊 不可貿然改動科目精神（文：何滿添） (09:00)

審書制度沿用已久 有一定公信力

凡事有利必有弊，但若要深入了解事件關鍵，應先認清通識科本質。通識科並無固定考核議題，擬定試卷亦以《課程及評估指引》的探討問題和相關概念作參考。正因是當代議題，難免要與時俱進，相同議題幾年後便自動過時，再不適合社會情况。但也因為通識是四大核心科目之一，很多家長、學生以至教師也認為，如果有較完備的參考資料／教科書，備課、教學以至應試也較安心。從2012年第一屆文憑試開始，通識科「教科書」已廣為不同中學採用，以期讓學生／家長更安心。但亦有不少中學自設校本教材，以體現課程的多角度思考、跨單元思維和持平正反討論等科本特點。

自從通識在2009年於高中推行，已注定在漩渦中生存，不同持份者總愛將社會運動中年輕人上街怪罪於通識。直至2015年有智庫辦了一項大型調查，結果說明修讀通識科並不會令年輕人更激進，也不會增加他們上街意願。很可惜，近日社會運動回復熱熾，又有人歸咎通識科教材偏頗，令年輕人缺乏對國民身分的認同，以致對政府不滿。既怪通識教師，也怪教材不妥。如要說增設自願送審政策之利，應是經過教育局專設委員會後可獲「祝福」認證，日後再也不怕有人說三道四，因為把關的是教育局。也正如其他核心／選修科目一樣，審書制度沿用已久，應有一定公信力。再者，既然坊間有不同持份者總是說通識「教壞」同學，倒不如真正讓教育局專業地給予意見，看看通識「評審」後的「教科書」會否面目全非。

審書者能否客觀公正？政策會否變強制？

只是水能載舟，也定能覆舟，弊端也不少。首先是魔鬼在細節，「審書」的大學工作者、前線工作者和大學學者，能否客觀持平公正維持科目最重要的精神——多角度思考、跨單元探究、全面而持平的討論？這非常重要！否則日後在獲推薦書目中的通識「教科書」全屬「潔版」，恐怕也非大家所樂見。

其次，如果有出版商不願送審，教育局會將此政策在若干年後變成強制措施嗎？如果會，寬限期會是多少年？

另一弊端是，學校如經專業的科組討論，仍可選擇未經自願送審的通識「教科書」嗎？這裏可能對一貫學校選書原則有輕微改動，教育局也需留意。

第四，主要是這政策推行太倉卒，未有足夠諮詢，對前線教師在教學的影響也是未知數，也未及諮詢家長意見，是為美中不足。

廣納百川則更臻完美，建議局方日後若將此政策定為長遠恒常政策，審書準則以至刪改理據和細節考慮，也適宜向公眾解釋，否則日後若心水清的讀者將送審前後版本仔細校閱一次，可能會有蠻尷尬的發現。審書如跟隨光明指引，絕對可光明磊落，增加透明度也是合理期望，也請教育局相關同事多考慮。

要相信教師能專業持平授課

歸根究柢，無論用什麼教材、參考書有沒有獲教育局「祝福」，我們都要相信教師能專業和持平地授課。在通識科而言，參考書只是教與學過程中的一個小環節。既然課程沒有指定研習什麼當代議題，「教科書」內容又不能即時更新，那麼教師對課程的恰當詮釋和教材的設計與演繹，才是重要。

最後，萬變不離其宗。如一日通識課程評考未改動，則無論教材、教學總則也應依從《課程及評估指引》的科本精神，萬不可因科目正備受攻擊爭議，而貿然改動這科目最重要的明辨慎思和多元持平的精神。目睹今日香港正值風雨飄搖，更盼前線通識教師能緊守崗位，持守專業精神，讓學生理解現實爭議是可以和平理性討論，而非意見只定於一尊的不理想現象。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「論通識教科書『自願送審』政策利弊」）

作者是中學校長、前線通識教師、資深考評人員