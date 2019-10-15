進退維谷 逼向攬炒（文：劉進圖） (09:00)

對前線抗爭者來說，目睹逾2000名「戰友」被捕被控，假如放棄抗爭，非但對不起他們，隨之而來的必然是大規模的秋後算帳，結局是滿盤皆輸；假如抗爭下去，甚至武力升級，逼向攬炒邊緣，若能令政府讓步，答應部分訴求，就算是勝利，即使不能，實現攬炒也算是平手和局，示威者付出了代價，權貴也要付出。按照這個思維，繼續暴力抗爭就成了認輸投降以外的唯一選擇。

對建制決策者來說，目睹示威者破壞立法會、搞砸國慶日，假如放棄鎮壓，非但無法向中央交代，隨之而來的將會是內地民眾仿效，動搖政權穩定；假如鎮壓下去，甚至武力升級，只要成功把示威者塑造成暴徒，避免濫殺無辜，西方社會便沒有藉口制裁，成功鎮壓而不受制裁，就算是勝利。倘若不幸觸發制裁，香港國際金融中心地位受損，那便索性全盤接管，重劃香港政治經濟版圖，總之不能向示威者讓步，不能向在運動背後煽風點火的西方列強讓步。按照這個思維，繼續暴力鎮壓就成了妥協讓步以外的唯一選擇。

暴力升級無可避免 變數是國際制裁否

在以上兩種鬥爭思維互動之下，暴力持續升級，是無可避免的，唯一的變數只是會否觸發國際制裁，觸發了，前線抗爭者便覺得沒有全輸，不觸發，建制決策者便自覺大獲全勝。於是，特區政府在中央鞭策下摸着石頭過河，先來一個啟動《緊急法》頒布《禁止蒙面規例》，測試西方社會反應，再放出口風，以暴力衝突影響競選活動及投票安全，考慮取消選舉，假如西方社會沒有強烈反彈，香港這金融中心如常運作，政治管控和法律鎮壓便可雙線並進，把示威者推進天羅地網。

然而，決策者無法預計及控制的是，抗爭者甘願犧牲的勇氣與決心。當大敗虧輸成為定局，當正當訴求不獲應允，當數以千計熱血少年身陷囹圄，當香港政經現實再也無法回到今夏之前，抗爭者可能孤注一擲，不惜魚死網破。當權者把抗爭者一步一步逼上絕路，全程經國際媒體直擊報道，西方社會能夠無動於中嗎？會為了貪圖中國市場而放棄制裁嗎？或是會像美國NBA那樣，最終站在維護自由那一邊？

如取消選舉 僅有非暴力之路也被封堵

眼看着香港滑向攬炒深淵，「和理非」民眾本想藉着選舉，向勇武抗爭者表示，暴力並非唯一途徑，和平理性的政治參與，亦可改變政局，制約當權者。假如政府宣布取消選舉，就連這僅有的一條非暴力之路也被封堵，和理非民眾除了排隊預約開離岸戶口，還可以做什麼？

作者是資深傳媒人