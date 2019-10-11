浮屍2.0：香港人的集體恐共情緒（文：田心） (15:00)

無法意料的是，這一股恐共情緒在香港之所以至今持續不變，原可再度涉及浮屍。繼文化大革命時期有過相類現象之後，竟於當前的逆權運動重現出來，同樣由於香港海面出現浮屍，引發港人對於中國政府有着難以磨滅的可怕聯想。

源自文革歷史的恐怖記憶

在香港人常有的歷史意識和國家想像當中，文化大革命總是代表一場盲目的個人崇拜、扭曲人性的失常鬥爭、極權主義的政治暴行，其存在因由實不限於同一時期由本土左派發動的「反英抗暴」最終淪為恐怖主義式的仇殺行動和炸彈襲擊，還包括其時香港海域突然出現被人稱為「維港浮屍」所帶來的震慄衝擊——主要死於文革武鬥，也有部分死於天災，從內地漂流來港的大量浮屍。

更重要的是，這些浮屍大多死狀恐怖，既有被五花大綁，也有只剩斷體殘肢，於1967至1968年間，時而一具一具悄悄漂來，時而一批一批滾滾湧至，根據當時的新聞資料，僅在香港海域可被撈獲合共就有60具，在鄰近的澳門海域可被撈獲合共也有40具。

由此可見，這些浮屍確曾對時人產生極大的集體惶恐，並正如文化研究學者李祖喬指出，成為「一宗具範例意義的歷史事件」。其意思就是老一輩的香港人，上至草尖精英，下至草根大眾，經常都會以此作為首要參照，作為詮釋框架，來串連文化大革命如何乖戾狂亂，以至展示冷戰高峰時期中國大陸的極權支配如何慘無人道，既屬於香港本土總對中國大陸有着長期抗拒的一大主觀意識來源，也是香港人把自己的命運跟這一片土地更緊扣的一段重要感官記憶。

逆權時代 警民仇怨更直接

隨着被捕人數愈來愈多，遭受警方私下虐打的消息也愈傳愈多，由浮屍引起的恐共情緒顯然亦在是次逆權運動再度形成，不同之處是當中的恐共情緒，雖然一樣是由政治暴行聯想所致，但已在香港之內連同特區政府及其警隊一起產生，使得一切都不再是隔岸觀火，尚有空間保持距離，可作選擇，反而全部都來得更當前，夾着更大的直接仇怨，換來更深的直接感受。

按筆者蒐集所得的資料顯示，該是自9月上旬起有網上流言，談論近期的浮屍及自殺案件，而數量有離奇升幅又發生得異常巧合為由，提出疑點並加以聯想，明言或暗示當中是有或被警員、或被已混入香港警隊的內地武警、或被中國直接派來的政治特務，殺害的被捕人士，以至慘被強姦致死的女受害者。

正如現有的流言研究顯示，流言之為流言，總是僅在環繞表面證據（prima facie evidence）來借題發揮。因此，在是次逆權運動中，傳出的這些流言如何訴諸看似言之鑿鑿的事實考證、聽來有根有據的統計數字，及貌似頭頭是道的客觀分析也好，但總是同屬未能確立的表面證據，以至僅為過敏的捕風捉影或牽強的穿鑿附會。這些流言正在傳出之同時，坊間亦有不同評論接踵而來，着力提出中和的講法。就連法醫專家也曾被邀來提供權威分析，從醫學角度拆解流言所說的疑點其實如何沒有疑點。然而，流言能有多大的生命力及感染力並不在其真偽，反而在其可信性，能不能提出未能被排除或否定的可能性，特別是那些可以合乎受眾主觀想法或利益所在的可能性。

與此同時，流言也屬弱者武器、資訊炸彈、輿論格鬥、意識形態戰爭，有着發泄情緒、滿足好奇、攻擊敵方、伸張事物的應有秩序，以至顛覆統治霸權（ruling hegemony）的真實作用。

流言發酵 成「既定實情」

雖然警方在9月中旬已開始出來公開闢謠，否認近期的浮屍及其他自殺案件跟警方拘捕的示威者相關，親中報章也來附和警方解釋，直指這些都是亂港分子居心叵測的惡意抹黑，可是，隨着附表顯示的浮屍事件仍有接連出現，流言就繼續在坊間廣泛發酵，湧現更多公眾評論，並同意這些死者包括了8月31日在港鐵太子站失蹤的被捕示威者，也有在新屋嶺被警方拘留的示威者。直至9月下旬，荃灣海面發現黑衣浮屍，坊間的反應更是超出談論層面的意見交流，直情作出相應行動，在荃灣海濱悼念「義士」，奉上鮮花祭品，集體拜祭。

歸根究柢，自6月反修例事件引爆至今已逾百日的逆權運動，警民衝突的激烈程度持續升級，彼此之間的猜忌和仇怨也在同步升級，但在此緊張關頭，民間對於8月31日港鐵太子站發生何事竟然無法知情，被送往新屋嶺的被捕者處境也無法知情。只要這些內情仍然空白，民間要知情的部分總是無法得知，這些流言，透過浮屍聯想出來的政治暴行，連帶由此發放出來的恐共情緒，便有空間繼續流傳開去。

這些流言還有可能由於流傳漸久，進而變成比實情更像實情的「既定實情」，即使港鐵太子站和新屋嶺的空白內情終告問世，但「既定實情」早已在前，反而可以變得更不像實情，無法在人的心中成為實情，甚至乎被人反轉過來視為假影像、假資料。除非結果竟是跟「既定實情」一致，證明流言屬實，否則這些新影像、新資料如何推出，由誰推出也好，都總會受到質疑，以至根本無人關注。若真如此，這也是中港官方在處理是次逆權運動一錯再錯的又一例證。

作者簡介：社會學家，主力從事香港研究，梳理殖民年代的歷史衝擊，思考當前格局的本土變化。

（原文刊於明報2019年10月9日世紀版）