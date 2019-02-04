NBA告訴你不止香港是極權受害者（文：曾志豪） (09:00)

林鄭的劇本就是要求市民和暴力割席，孤立示威者，也希望暴力放火畫面可以逆轉國際輿論，甚至阻撓美國的《香港人權與民主法案》。可惜事與願違，NBA風波，讓世人清楚看到，專制政權是如何影響世界的自由。

NBA火箭隊的總經理莫雷因為在推特轉發了「Fight for freedom, stand with Hong Kong」，結果徹底點燃中國的怒火。央視體育頻道，甚至上升至外交部，都口誅筆伐，甚至有人要求取消NBA季前熱身賽，不過正式的常規賽轉播安排則未有交代，明顯預留雙方談判的下台階。NBA總裁阿當施華雖然為莫雷的言論影響中國球迷表示遺憾，但同時強調，支持莫雷的言論自由，甚至表示聯盟無法規限職員球員的說話內容。

美國參眾兩院的議員也參上一腳，要求NBA應該捍衛言論自由，甚至明確表示要和香港站在一起。香港人渴望得到國際輿論支持，多謝中共的「幫助」，得到很大成果。

South Park動畫也捲入辱華撐港的風波，一時之間，中國網民四處制裁，不停割席，這些行為正好說明，專權對言論自由的壓迫是去到何等程度。並非每個美國人都關心香港的抗爭，也不一定對中共專制有什麼意見，但經此NBA風波，美國人應該意識到，原來遠在美國的言論也會受到中國的經濟霸權所影響。正如South Park最新一輯動畫所言：「中國成為了美國電影的電檢處。」即是說，習近平日夜掛心的「中國夢」對其他國家卻是噩夢！中國價值和普世價值格格不入。富起來的中國對其他地區的自由卻是嚴重威脅。莫雷的fight for freedom本來只是一句口號，但NBA事件，卻告訴你，中國的強大霸道原來對美國的freedom也是一種威脅。

NBA激發的爭論，世界目光都聚焦在香港身上，禁蒙面法的實施，又坐實了fight for freedom的必要。國際輿論對香港，未必像北京想像般割席逆轉啊。

作者是傳媒工作者