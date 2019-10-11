回應新華社對教協的失實和偏頗指控（文：葉建源） (09:00)

一、失實指控

新華社時評有兩大失實指控：（1）點名批評我本人在2016年8月「公然表態支持中學生在校園內宣揚『港獨』」；（2）點名批評教協今年8月中旬「縱容亂港團體煽動學生罷課」。兩大指控均屬無中生有。

「支持中學生宣揚港獨」的指控，令人震驚。我反對港獨，立場非常清晰，眾所周知，怎會支持中學生「宣揚」港獨呢？而且，宣揚港獨是所謂「觸碰紅線」，是極度嚴重的指控，中央理應非常審慎，作為官方喉舌的通訊社，怎能隨隨便便便扣人帽子呢？

至於指摘教協「縱容煽動學生罷課」，更屬子虛烏有。要知道教協一向不會呼籲學生罷課（不同於教師罷課、不罷教，此處不贅），在這次修例風波中更多次呼籲中學生要遠離衝突現場，以策安全。較早前《人民日報》也作過類似的評論，我們早已強烈澄清，可惜今天又到新華社。希望中央媒體今後認真查證資料，以免一錯再錯。

二、意見偏頗

此外，新華社時評指摘教協「閉口不談學生的暴力襲警行為，而是口口聲聲譴責『警方開槍令嚴峻的局勢更火上加油』」，這顯示了中央傳媒和香港市民對事件認知的重大分歧。

首先要強調，教協一直反對暴力，並且呼籲中學生遠離衝突現場，表達意見時應採用和平方法。對於該位同學在現場參與衝突而受傷，我們感到十分遺憾，並強烈呼籲中學生不要參與暴力行為。

同樣，教協反對警方的暴力。香港警方執法不公、濫用武力、縱容黑社會等，是絕大多數香港市民都認同的嚴重問題，是導致今天困局的最主要原因，然而新華社時評卻避而不答，絕口不談，我們對此感到失望。我們反對暴力，不管是來自警方還是示威者；但如果中央政府及媒體選擇性反對暴力，只單方面指摘示威者，卻包容警方濫暴，是難以得到廣大香港市民認同的。

三、面對中央媒體不卑不亢

教協和我接連遭到中央媒體點名批評，反映中央媒體評論香港事務有愈來愈頻繁的趨勢。我們認為，中央媒體往往被視為中央喉舌，反映政府立場，因此在評論香港事務時務須小心謹慎，尊重事實，必須認真核實資料。至於港人面對來自中央媒體的意見時，總的原則應該是堅持原則，不卑不亢。

所謂「卑」是逆來順受，最近港鐵在《人民日報》評論後突然改變營運方式，就給人一個遵命行事的印象。而所謂「亢」則是攻擊挑釁，例如最近在解放軍營的挑釁情况，沒有必要而且危險。

「是其是，非其非」，合理意見應該歡迎，但如果缺乏事實基礎，或意見偏頗，則應該嚴肅地指出其錯誤偏差之處。對於官方媒體，不意氣，也不畏懼。堅持原則，不卑不亢，謹與港人共勉。

作者是立法會教育界議員