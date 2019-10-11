回顧歷史：緊急法真的有用嗎？（文：葉健民） (09:00)

《條例》是在1922年由港督司徒拔所制定，目的是為了回應當年的海員大罷工，試圖以此去壓制公眾的政治活動。《條例》其後在1949年大陸政權變色後作大幅度修訂，既為了遏止中共在港的政治滲透，也希望防止國民黨在本地活動過於明目張膽破壞安寧。《條例》賦予港府極大權力，港督會同行政局假如認為香港已經處於一個緊急狀態或公眾安全受到嚴重威脅的情况下，便可以制定任何認為合乎公眾利益的必須法例。港府在啟動緊急權力時，毋須宣布香港已經進入緊急狀態。同時，由於英國於1950年簽署的《歐洲人權公約》並不適用於香港，回歸前倫敦便是防止港英政府濫用相關權力的唯一把關者。

一旦啟動 當權者勢必有權用盡

緊急權力也是港英政府處理六七暴動的重要手段。1967年6月1日港英政府首次引用《條例》中禁止展示煽動性海報的條款，訂明任何人參與製作、派發或展示有關物品，一經定罪，便可被最高罰款港幣5000元及監禁兩年，警方亦有權沒收、移除及毁滅有關物品。當年，警方便曾根據這項權力多次突擊檢查懷疑印刷有關物品的場所。

但歷史告訴我們，緊急法一旦啟動，當權者勢必有權用盡，絕不留手。同年7月20日，港府再度引用《條例》中另外9項條款，賦予執法者在處理以下場面時有更大權力：

•沒收武器

•開放及關閉場所

•市民在警員或武裝力量要求下，是必須提供個人姓名及住址資料

•驅散集會

•禁止在私人或公共場所進行集會

•處理與警方軍方或緊急車輛相關罪行

•進行不公開的審訊

•禁止散播會引起公眾恐慌或負面情緒的消息

在7月底至8月初，港英政府再接再厲，再次啟動另外3條更為嚴苛的條款，容許港府在未經審訊或不需提供理由的情况下，拘留任何人一年，同時也更提高了地方法院的權限，授權它在處理與《條例》相關的案件時，可判決的最高刑期由5年提高至10年。

當年的整體思路，就是要以重典去治亂世，甚至不惜寧枉毋縱去震懾示威者。這種策略固然令警隊在執法時享有更多空間，檢控入罪機會亦因而大大提高。據官方統計，整場六七暴動共有4498人被捕和2077人入獄，而被判刑者面對的懲處亦相當嚴苛。根據我的研究，有兩成左右的判罪與參與非法集會有關，而平均刑期為17個月，而干犯煽動性演說或藏有煽動性物品的平均刑期，也在一年以上。就是說，即使所參與的是與暴力無關的活動，也要付出不輕的代價。但當警方以嚴苛執法去處理局面時，示威者亦選擇以更激烈的抗爭手段去回應。親身經歷過暴動的老一輩香港人，不會忘記當年的「土製菠蘿」浪潮。六七暴動期間一共出現了超過6400枚土製炸彈，雖然當中大部分沒有殺傷力，但也曾發生過253次爆炸。當年左派認為這些是對港英殘暴打壓的合理回應，所謂「先鎮後暴」。

六七暴動逐步平靜 不得不提國內形勢變化

暴動確實在1967年底開始逐步平靜下來，但不得不提，差不多在同一時間，國內政治形勢亦出現了至為關鍵的變化。文化大革命進入了近乎失控的局面，各派紅衛兵的武鬥亦把全國推向近乎內戰邊緣。毛澤東也意識到情况危急，命令解放軍全面介入以穩住局面。這種變化，亦令周恩來為首的溫和派得以逐步取回控制權。本地左派意識到形勢改變，開始以冷處理方式對待這場「反英抗暴」鬥爭，暴力浪潮亦因而逐步消退。忽略了這種國內形勢的重大改變，簡單地認為六七暴動得以逐步解決純粹是因為嚴刑峻法所致，完全是缺乏歷史知識，對當年時局一知半解。

今全民抗爭與當年暴動 運作邏輯完全不同

就算大膽假設當年的緊急權力對遏止示威是有效的，也不能忽略當年暴動與今天的抗爭的基本差異。六七暴動當然有其社會因素，當年港英政府對民生福利漠不關心，本地社會基本上是以一種民間自救的方式去運行，戰後人口迅速膨脹更把公共服務供求脫節的矛盾完全暴露出來。但這場風暴本質上是本地左派為配合國內的政治發展的總動員。沒有中共的介入，1967年可能會再有如1966年天星小輪加價而起的社會騷動，而不是一場曠日持久、有組織、有系統的暴動。當年絕大部分的參與者，都是來自於愛國學校、工會和其他左派機構。甚至連所謂總指揮的鬥委會，成員名單也是公開的。所以，港英政府可以輕易鎖定打擊對象，突襲拉人。同時，左派雖然以一場勞資糾紛發難開始抗爭，但因為這場運動目的是為了配合國內政治方向，所以抗爭的訴求和焦點始終集中於脫離香港群眾的反英反殖口號。結果大部分的市民對這場運動的態度，都是隔岸觀火袖手旁觀，與左派示威者沒有太大共鳴，更談不上支持認許。因此，即使當年港英運用了各種有違人權的做法去打擊示威者，也沒有遇上太大阻力和輿論批評，自然事半功倍。

但今天的反修例運動，卻完全是另一種光景。「無大台」的狀態，令警方無法鎖定打擊對象，極其量只可以拘捕泛民議員或個別曾經帶頭組織過遊行集會的頭面人物，以收阻嚇作用。但這對最令警方頭痛的死硬勇武派，打擊有限。更重要的，是今次運動取得了數以十萬甚至百萬計的市民支持，人人想盡辦法參與其中。「和理非」以遊行、集會、捐錢、組人鏈、連儂牆以至唱歌方式，去與勇武派相互補位同一陣線。這股民氣無處不在，抗爭遍地開花。而隨着警暴不止，更多的衝突更是在全無計劃下偶發產生。這種全民抗爭與當年的左派脫離群眾但又上下有序組織分明的暴動，運作邏輯完全不同。今天的勇武派就恍似單細胞生物，各人自主運作自訂策略，星火零散卻又火頭處處足以燎原。這種情况下，又如何可以靠濫捕去中止動亂？更何况在21世紀的今天，市民對個人權利自由法治的訴求和態度，早已與世界接軌，對全無限制的公權充滿戒心無法接受。假如今天還試圖故技重施，以當年港英處理六七暴動的粗暴手法去打擊示威，民眾的強烈反彈只是意料中事。

不惜濫用刑法 恐徹底破壞體制

5年前，我在一篇討論佔中運動的文章的結語寫下以下一段：

「又或者對不少人來說，除了法治精神和自由傳統外，我們的政治制度還剩下什麼足以令公眾尊崇珍惜的內容呢？在權威崩壞認受不足的殘局下，特區政府假如還以平亂之名不顧一切去求平息社會紛爭動亂，甚至不惜如當年港英一樣肆無忌憚濫用刑法處理群眾衝突，恐怕只會徹徹底底破壞這個本已殘破不堪的政治體制的最後支柱，令自己陷入更險惡的萬丈深淵。」

不幸地，這正是我們今天最大的憂慮。

作者是香港城市大學公共政策學系教授